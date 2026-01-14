Adana'da Silah Operasyonu: 4 Tutuklama

Adana'da bir evde AK-47 ve el bombası ele geçirildi, yakalanan 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.U.'un (40) evinde ruhsatsız silahlar olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis, şüphelinin merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evine baskın yaptı. Yapılan baskında A.U., evde bulunan Y.C. (44) ve oğulları S.C. (17) ile C.C. (18) gözaltına alındı. Evde yapılan aramada AK-47 uzun namlulu tüfek, 47 adet uzun namlulu tüfek mermisi, el bombası ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 4 şüpheli de tutuklandı. - ADANA