Adana'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı kararı - Son Dakika
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Adana'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı kararı

16.08.2022 06:12
Adana'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı kararı

ADANA'da terör örgütü DEAŞ saflarında silahlı görevlerde bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu 10 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

ADANA'da terör örgütü DEAŞ saflarında silahlı görevlerde bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu 10 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ele geçirilen dokümanlarda terör örgütü DEAŞ saflarında asker, polis ve mühendis olarak görev alıp, kaçak yollarla yurda giriş yapan yabancı uyruklu 10 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, şafak vakti 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


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Kaynak: DHA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı kararı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı kararı - Son Dakika
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