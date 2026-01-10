Adana\'da Yağmurun Yol Açtığı Kaza

Adana'da yağan yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil park halindeki 4 araca çarptı, kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, 9 Ocak günü saat 04.10 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. S.D. kullandığı 34 NJK 219 plakalı otomobilin, yağan yağmur sonrası yolun kaygan olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil park halindeki 4 araca çarparak durabildi. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Yaralanan S.D., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADANA
