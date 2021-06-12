Adıyaman'da "dur" ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Adıyaman'da polisin "dur ihtarına" uymayarak kaçan otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman- Gölbaşı kara yolunda durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil, polislerin kovalamacası sonucu eski Hükümet Binası kavşağında durduruldu.
Araçtaki C.B. ile İ.H.M. gözaltına alınırken, otomobil içerisinde dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Kaynak: AA
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