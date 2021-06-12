Adıyaman'da "dur" ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Araçtaki C.B. ile İ.H.M. gözaltına alınırken, otomobil içerisinde dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman- Gölbaşı kara yolunda durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurmak istedi.

Adıyaman 'da polisin "dur ihtarına" uymayarak kaçan otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

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