Adıyaman'da Ev Yangını

Adıyaman'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Eskisaray Mahallesi'nde M.D'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, bir saat süren müdahalenin ardından yangını söndürdü.
Yangında evde hasar oluştu.
