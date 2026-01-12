Adıyaman'da Feci Kaza: 3 Ölü

Adıyaman'da şehirlerarası yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi hayatını kaybetti.

Sürücüsü öğrenilemeyen 02 DG 353 plakalı yolcu otobüsü, Kahta-Adıyaman karayolu Habipler Köyü yakınlarında sürücüsü belirlenemeyen 02 ACU 651 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ve otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.