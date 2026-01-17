Adıyaman\'da Silahlı Örgüt Operasyonu

Adıyaman'da, "Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak" ve "Nitelikli yağma" suçları işlediği iddia edilerek gözaltına alınan 21 şahıstan 14'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirilmişti. 14 Ocak tarihinde yapılan operasyonda, örgüt üyesi oldukları değerlendirilen şahısların yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesi ve suçtan elde edilen gelirlerin tespiti amacıyla 32 adrese eş zamanlı baskın yapılmıştı.

Toplam 385 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda tespiti yapılan şüphelilerin tamamının yakalandığı belirtilirken, ikamet, iş yeri ve araçlarda aramalarda bulunulmuştu.

Aramalarda; 2 adet tabanca, 2 adet tüfek, 2 adet balistik yelek, 91 adet fişek, 8 adet tabanca kılıfı, 2 adet kelepçe, suçtan elde edildiği değerlendirilen ziynet eşyası ile döviz, çok sayıda çek, 7 adet pos cihazı, 11 adet uyuşturucu-uyarıcı hap ve çeşitli dijital materyaller ele geçirilmiş toplam 21 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 21 şüpheli şahıs Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan 21 şahıstan 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 7 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN