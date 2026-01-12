Adıyaman\'da Yoğun Kar Ulaşımı Aksattı

ADIYAMAN'da, etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Gerger, Sincik ve Çelikhan ilçelerinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kentte önceki gece saatlerinde etkisini arttırarak devam eden yoğun kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar yaşandı. Adıyaman İl Özel İdare ekipleri ise yol temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yolda mahsur kalan araçlar ekipler tarafından kurtarılırken, yetkililer, olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi ihtimaline karşı vatandaşların dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve resmi açıklamaları takip etmeleri çağrısında bulundu.