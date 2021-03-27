Adliye ön bürolarında ortalama işlem süresi 3 dakika - Son Dakika

ADALET Bakanlığı, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında adalet hizmetlerine erişimi güçlendirmek için adliyelerde kurulan Ön Büro ve Danışma Masaları sayesinde, kapı kapı dolaşma döneminin sona erdiğini ve işlem sürelerinin de kısalarak ortalama 3 dakika olduğunu açıkladı.

Adalet Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Bugüne kadar 73 adliyede kurulan Ön Büro ve Danışma Masaları uygulamasının Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında tüm adliyelerde yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu hizmetler sayesinde adliyelerde vatandaşlar ve avukatlar dosya işlemlerini tek bir birimde yapıyor. Ayrıca hızlı bir şekilde danışma hizmeti almalarını sağlayan uygulama sayesinde fiziki temas da en aza indirilmiş oluyor. Her gün binlerce kişinin hizmet aldığı adliyelerde, vatandaşlar duruşma ve ifade verme dışında tüm işlemlerini başka yere gitmeden ön bürolarda yapma imkanı buluyor.

'DAHA HIZLI VE NİTELİKLİ HİZMET'Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında Adalet Bakanlığı'nın Mahkeme Yönetim Sisteminin güçlendirilmesine yönelik faaliyetleriyle vatandaşlar ve avukatlara adliyelerde daha hızlı ve nitelikli adalet hizmeti sunulduğu belirtilerek, "Adliyelerde hayata geçirilen Ön Büro ve Danışma Masaları sayesinde adliyelerde vatandaşların, kalem kalem dolaşmalarının önüne geçildi. Avukat ve vatandaşların taleplerine tek bir birimden cevap veriliyor. Dosya takibi, ilgili yer ve yapılacak işlemler konusunda hızlı bir şekilde danışma hizmeti alabilmeleri sağlanıyor. Ön bürolarda kalemlerde yapılan dilekçe teslimi, dosyaya belge ve delil eklenmesi, dosya nüshalarının alınması gibi işlemler gerçekleştiriliyor. Adliyeye sunulan ve adliyeden talep edilen her türlü evraka ilişkin işlem, ön bürolarca takip edilerek sonuçlandırılıyor"2 denildi.'FİZİKİ TEMAS EN AZA İNDİRİLDİ'Danışma masaları ile de anında bilgi akışının sağlandığı, vatandaşların koridorlarda vakit kaybetmeleri ve rastgele birimlere girip çıkmalarının engellendiği aktarıldı. Uygulamayla personelin de kendi işinden alıkonulmasının önüne geçildiği belirtilerek, sunulan hizmetin kalitesi ve hızının da artığı bilgisi paylaşıldı. Kovid-19 salgını sürecinde uygulamanın öneminin daha da iyi anlaşıldığı aktarılarak, "Ön büro ve danışma masaları, adliyeye hizmet almaya gelen vatandaşlar ile çalışanlar arasındaki fiziki temasın en aza indirilmesini sağlıyor" denildi.'ORTALAMA İŞLEM SÜRESİ 3 DAKİKA'Adliye binalarının giriş katlarında sıra numaratörleri ve engelli danışma birimleriyle her gün binlerce kişiye hizmet veren ön bürolarda işlem sürelerinin ortalama 3 dakikada tamamlandığı belirtilerek, Cumhuriyet Başsavcılığı Ön Büro, Ceza Mahkemeleri Ön Büro ve Hukuk Mahkemeleri Ön Bürolarından faydalanan toplam vatandaş ve avukat sayıları ile hizmet süreleriyle ilgili şu istatistiki bilgiler paylaşıldı:

"İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki Cumhuriyet Başsavcılığı, ceza ve hukuk ön bürolarda 2019 yılında toplam 1 milyon 133 bin 588 kişi hizmet alırken, bu sayı 2020'de 725 bin 452, 2021 yılının ilk üç ayında ise 239 bin 730 oldu. Adliyede avukat ve vatandaşların hizmet alma süresi ortalama 2 dakika 50 saniye olarak gerçekleşti. İzmir Adliyesinde ise 2019 yılında 446 bin 615 kişi ön bürodan hizmet aldı. 2020 yılında 261 bin 283, 2021'in ilk üç ayında 81 bin 412 kişinin hizmet aldığı İzmir Adliyesi ön bürolarında ortalama hizmet süresi ise 2 dakika 55 saniye oldu. Adana Adliyesinde de 2019'da 181 bin 741, 2020'de 146 bin 391, 2021'de ise 38 bin 499 kişi ön bürolardan hizmet aldı, ortalama işlem süresi de 2 dakika 12 saniye oldu. Diyarbakır Adliyesinde de, 2019'da 134 bin 852, 2020'de 132 bin 623, 2021'de 31 bin 134 kişi hizmet aldı, ortalama işlem süresi 3 dakika oldu. Antalya Adliyesinde 2019 yılında 339 bin 228 kişi ön bürolarda hizmet alırken, bu sayı 2020'de 302 bin 16, 2019'da ise 48 bin 497 oldu. Ortalama hizmet süresi de 3 dakika 15 saniye oldu.