Adnan Menderes, 27 Mayıs darbesinin 62'nci yılında lokma hayrıyla anıldı - Son Dakika
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Adnan Menderes, 27 Mayıs darbesinin 62'nci yılında lokma hayrıyla anıldı

27.05.2022 17:11
Adnan Menderes, 27 Mayıs darbesinin 62'nci yılında lokma hayrıyla anıldı

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, 27 Mayıs 1960 darbesinin 62'nci yıl dönümünde eski Başbakan Adnan Menderes'in anısına lokma döktürüldü.

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, 27 Mayıs 1960 darbesinin 62'nci yıl dönümünde eski Başbakan Adnan Menderes'in anısına lokma döktürüldü. AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, "27 Mayıs milli iradeyle arasına perde çekenlerin demokrasiye, vicdanlara hukuka ve insanlığa yönelik ihanet hafızalara kazılmıştır. İdam edilenler yalnızca başbakan, bakan ve milletin vekilleri değil demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk milleti olmuştur" dedi.

Eski Başbakan Menderes, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde lokma hayrıyla anıldı. 27 Mayıs 1960 ihtilalinin 62'nci yıl dönümünde Çakırbeyli'de ziyarete açılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi önünde AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz, kadın kolları, gençlik kolları üyeleri, ilçe belediye başkanları ve partililer bir araya geldi. Adnan Menderes Müzesi Camii'nde kılınan cuma namazının ardından lokma hayrı yapıldı.

Müze önünde basın açıklaması yapan AK Parti Aydın İl Başkanı Özmen, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hukukun askıya alındığı 27 Mayıs 1960 yılında rahmetli Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının tutuklanması ve idam edilmesiyle gerçekleşmiştir. 27 Mayıs milli iradeyle arasına perde çekenlerin demokrasiye, vicdanlara hukuka ve insanlığa yönelik ihanet hafızalara kazılmıştır. İdam edilenler yalnızca başbakan, bakan ve milletin vekilleri değil demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla maalesef Türk milleti olmuştur" diye konuştu. Program, Adnan Menderes için dua okunmasıyla tamamlandı.

Adnan Menderes, 27 Mayıs darbesinin 62'nci yılında lokma hayrıyla anıldı
Adnan Menderes, 27 Mayıs darbesinin 62'nci yılında lokma hayrıyla anıldı
Adnan Menderes, 27 Mayıs darbesinin 62'nci yılında lokma hayrıyla anıldı
Adnan Menderes, 27 Mayıs darbesinin 62'nci yılında lokma hayrıyla anıldı
Adnan Menderes, 27 Mayıs darbesinin 62'nci yılında lokma hayrıyla anıldı
Adnan Menderes, 27 Mayıs darbesinin 62'nci yılında lokma hayrıyla anıldı
Adnan Menderes, 27 Mayıs darbesinin 62'nci yılında lokma hayrıyla anıldı
Adnan Menderes, 27 Mayıs darbesinin 62'nci yılında lokma hayrıyla anıldı
Adnan Menderes, 27 Mayıs darbesinin 62'nci yılında lokma hayrıyla anıldı
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adnan Menderes, 27 Mayıs darbesinin 62'nci yılında lokma hayrıyla anıldı - Son Dakika


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