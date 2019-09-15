Son Dakika Haberleri: Adramytteion Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor
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Adramytteion Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor

49 dakika önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki Adramytteion Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

Adramytteion Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki Adramytteion Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, kazı ekibini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Kazı Başkanı Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Özgen ve beraberindeki uzman ekip, Öner'e çalışmalarla ilgili bilgi verdi.


Özgen, yüzyıllar önce kullanılmış, kültür katları halinde yapıların üzerinde kurulu Ören Mahallesi'nin çeşitli yerlerinde kazı çalışmaları yürüttüklerini anlatarak, ortaya çıkarılan klasik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait mimari parçaların yerinde sergilenmesi amacıyla yapılması planlanan Ören Arkeoloji Parkı'nın bölgenin kültür turizmine canlılık getireceğini ifade etti.

Öner ise antik bulguların bölgenin geçmişine ışık tutması bakımından büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Ziyarette, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz da yer aldı.

Mimar Sinan Üniversitesi, Balıkesir, Burhaniye, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:58 Kaynak: AA
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