ADSO'dan Dans Temalı Konser

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO) tarafından 23 Ocak'ta konser düzenlenecek.

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, DenizBank Konserleri kapsamında gerçekleştirilecek konser, saat 20.30'da AKM Aspendos Salonu'nda yapılacak.

Şefliğini Orhun Orhon'un üstlendiği konserin, solistliğini de uluslararası kariyeri ve yenilikçi yorumlarıyla dikkati çeken arp sanatçısı Alexander Boldachev yapacak.

Konser, "dans" fikrini farklı dönemlerin ve karakterlerin içinden geçirerek dinleyiciye güçlü bir anlatı sunacak. Claude Debussy'nin Danse sacree et danse profane'ı, arp ile yaylıların zarif tını dünyasında kutsal ve dünyevi iki farklı atmosferi incelikle yan yana getirecek. Camille Saint-Saens'ın Danse macabre'ı, gece yarısı "ölüm dansı" imgesi etrafında ördüğü çarpıcı senfonik kurgusuyla gerilimi yükseltirken, bu konserde arp ve yaylı orkestra düzenlemesiyle seslendirilecek.

Konserin finalinde ise Pyotr Ilyich Çaykovski'nin Souvenir de Florence'ı, Floransa anılarının sıcaklığını taşıyan melodik zenginliği ve yaylı yazımındaki parlak virtüoziteyle dinleyiciye etkileyici bir kapanış sunacak.

Ayrıca konser, TRT Radyo 3'te canlı olarak yayınlanacak.