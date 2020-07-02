ADÜ Ziraat Fakültesi'nde gübrelemede sulamaya bağlı kayıpların önlenmesi için çalışma yapıldı - Son Dakika

ADÜ Ziraat Fakültesi'nde gübrelemede sulamaya bağlı kayıpların önlenmesi için çalışma yapıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen daha yüksek mısır verimi için geleneksel üst gübrelemede farklı bir yöntemin üreticilere tanıtılması konulu tarla demonstrasyonu, ADÜ Güney Kampüsü Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen daha yüksek mısır verimi için geleneksel üst gübrelemede farklı bir yöntemin üreticilere tanıtılması konulu tarla demonstrasyonu, ADÜ Güney Kampüsü Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde gerçekleşti.

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Programa, ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Fakülte Dekan vekili Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Kılıçkan ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ali Kaptan, ilçe tarım müdürleri, ilçe ziraat odası başkanları, özel sektör temsilcileri ve çevre mahalle muhtarları katıldı.


'Amacımız bu uygulamayı çiftçiler arasında yaygınlaştırmak'


Mısır yetiştiriciliğinde yapılan azotlu gübrelemede sulamaya bağlı olarak kayıplar meydana gelebildiğini belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, bu kayıpların giderilmesi için özellikle 3'üncü su zamanında farklı metotlarla azot takviyesinin yapılması hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Mehmet Aydın, "Damla sulamanın olmadığı koşullarda damla sulamayı yapamayan çiftçilerimizin bu yıkanan azotu bir nebze olsun takviye edebilmeleri için bu yöntemi göstermeyi amaçlıyoruz. Amacımız bu uygulamayı çiftçiler arasında yaygınlaştırmak" dedi.


'Ziraat Fakültesi olarak hem eğitim veriyoruz hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz'


Ziraat Fakültesi hakkında bilgi veren Dekan vekili Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, 2 bin 400 dekarlık fakülte arazisinin yaklaşık 1500 dekarlık alanında fiilen tarla üretiminin yapıldığını aktardı. Prof. Dr. Gençsoylu, "Bitkisel üretimimizin yanında hayvansal üretimimizde var. Bu yıl üretimimizin büyük bir çoğunluğu mısır üretimi üzerinde. Burada ürettiklerimizin büyük çoğunluğu hayvanlarımızda kullanıyoruz, üretim fazlasını da dışarıya pazarlamasını gerçekleştiriyoruz" sözleri ile üretim hakkında bilgi verdi.


Prof. Dr. Gençsoylu, Ziraat Fakültesinde 3 milyon TL'nin üzerinde bir ürün satışını gerçekleştirildiğini, bu tablonun gurur verici olduğunu ifade ederek, "Ziraat Fakültesi olarak hem eğitim veriyoruz hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyoruz. Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e, Rektör yardımcılarımıza vermiş oldukları desteklerden dolayı ve bitkisel üretimi sağlayan işçilerimize verdikleri emekler için çok teşekkür ediyorum" dedi.


Program sonunda, azotlu gübrenin varil içerisinde eritilmesi ve sulama suyuna enjekte edilmesi sağlanarak demonstrasyon işlemi gerçekleştirildi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 10:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ADÜ Ziraat Fakültesi'nde gübrelemede sulamaya bağlı kayıpların önlenmesi için çalışma yapıldı - Son Dakika

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