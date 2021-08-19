Afrika'daki 4 ülkede son 6 ayda 85 milyon siber saldırı yapıldı - Son Dakika

Afrika ülkelerinden Kenya, Etiyopya, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Nijerya'da son 6 ayda 85 milyon siber saldırının tespit edildiği bildirildi.

Uluslararası siber güvenlik şirketi Kaspersky tarafından yapılan araştırmaya göre, siber saldırılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde artış gösterdi.

Söz konusu 4 ülkede son 6 ayda 85 milyon siber saldırı gerçekleştirilirken, en fazla saldırı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde düzenlendi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 32 milyon, Kenya'da 28 milyon, Nijerya'da 17 milyon ve Etiyopya'da 8 milyon siber saldırı tespit edildi.

Siber saldırıların farklı cihazlar ve internet bağlantıları üzerinden yapıldığı aktarıldı.