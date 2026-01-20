Afrika Ekonomisi 2026'da Büyüyecek - Son Dakika
Afrika Ekonomisi 2026'da Büyüyecek

20.01.2026 16:24
BM raporu, Afrika ekonomilerinin 2026'da büyüyeceğini ve bölgesel farklılıklar içereceğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) verileri, küresel belirsizliklere rağmen Afrika ekonomilerinin 2026'da büyüyeceğini ortaya koydu.

BM'nin yayımladığı "2026 Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentileri" raporuna göre, 2024'te yüzde 3,5 ve 2025'te yüzde 3,9 olan Afrika'nın ekonomik büyümesinin 2026'da yüzde 4'e, 2027'de ise yüzde 4,1'e ulaşması bekleniyor.

Raporda bu hızlanmanın birçok büyük ekonomide makroekonomik istikrarın güçlenmesini yansıttığı ifade edilirken, yüksek borç ödeme maliyetleri, sınırlı mali alan ve gıda enflasyonunun, kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma beklentilerini olumsuz etkilemeye devam ettiği vurgulandı.

Resmi kalkınma yardımlarının azalması, ticaret engellerinin artması, belirsiz küresel ticaret ve finans ortamı gibi olumsuzluklara rağmen Afrika'nın büyümesinin dirençli kalacağı belirtilen raporda, ticaret gerilimleri, küresel belirsizlik ve AGOA (Afrika Büyüme ve Fırsatlar Yasası) ile AfCFTA (Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi) uygulamasıyla ilgili zorluklar da ele alındı.

Raporda, büyüme performansının bölgelere göre farklılık göstereceği aktarılarak, Doğu Afrika'nın, Etiyopya ve Kenya'nın performansının yanı sıra bölgesel entegrasyon kapsamında yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasıyla desteklenerek 2025'teki yüzde 5,4 büyümeye kıyasla 2026'da yüzde 5,8 ile en yüksek büyümeyi kaydetmesinin beklendiği aktarıldı.

Kuzey Afrika'nın 2025'te yüzde 4,3 büyümesinin küçük bir yavaşlamayla 2026'da 4,1 olması beklenirken, Batı Afrika'nın büyümesinin 2025'te yüzde 4,6'dan 2026'da yüzde 4,4'e düşmesi, Orta Afrika'nın 2025'te yüzde 2,8'den 2026'da yüzde 3'e çıkması, Güney Afrika'nın ise 2025'te yüzde 1,6'dan 2026'da yüzde 2'ye yükselmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

