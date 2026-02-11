Afrika'nın Birliği Önemi Vurgulandı - Son Dakika
Afrika'nın Birliği Önemi Vurgulandı

11.02.2026 13:14
Etiyopya Dışişleri Bakanı Timothewos, Afrika'nın dış etkilere karşı birlik içinde hareket etmesini önerdi.

Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos, Afrika'nın kendini dış aktörlerin "çıkarcı hamlelerine" karşı koruyabilmesi için birlik ve dayanışma içinde olması gerektiğini söyledi.

Afrika Birliği (AfB) liderler zirvesi öncesinde Addis Ababa'da düzenlenen AfB Yürütme Konseyi'nin 48. Olağan Oturumu'nda konuşan Timothewos, dış aktörlerin, Afrika'ya yönelik politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Timothewos, bazı dış aktörlerin, Afrika'ya yönelik yaklaşımında hala "tahakküm, kaynakları kullanma ve sömürü" anlayışını sürdürdüğünü belirtti.

Giderek daha hesapçı hale gelen küresel ortamda, ticaret ve ekonomik işbirliğinin yerini siyasi ve güvenlik kaygılarının almaya başladığını vurgulayan Timothewos, Afrika'nın çıkarlarını koruyabilmesi için birlik ve dayanışma içinde olması gerektiğini vurguladı.

Timothewos, Afrika'nın hayırsever veya iyi niyetli değil gerçek ortaklara ihtiyacı olduğunu dile getirerek, anlamlı işbirliğinin ancak birlikten doğan güçle mümkün olacağının altını çizdi.

Kıta içindeki sorunlara da işaret eden Timothewos, bazı Afrika ülkelerinde yaşanan anayasa dışı yönetim değişikliklerinin, AfB'nin temellerini zayıflattığını, barış ve güvenliğe zarar verdiğini kaydetti.

AfB liderler zirvesi 14-15 Şubat'ta gerçekleştirilecek

Dışişleri bakanları, 14-15 Şubat'ta yapılması planlanan AfB liderler zirvesi öncesinde hazırlıklar kapsamında Addis Ababa'da bir araya geliyor.

Bu yılki zirve, "Gündem 2063 hedeflerine ulaşmak için sürdürülebilir suya erişimin ve güvenli sanitasyon sistemlerinin sağlanması" temasıyla düzenleniyor.

AfB yetkilileri, söz konusu temanın artan su sorunu, hızlı kentleşme ile kuraklık ve sel gibi iklim kaynaklı şoklarla karşı karşıya olan Afrika ülkeleri açısından ele alınacağını ve bu konudaki hedeflerin belirleneceğini aktardı.

Yürütme Konseyi'ndeki görüşmelerin, yönetişim reformu, ekonomik entegrasyon ve Afrika'nın küresel kurumlardaki temsiline ilişkin taslak kararların liderlere sunulacak şekilde şekillendirilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

