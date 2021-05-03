Afşin'de kırsal kalkınma aromatik bitkilerle sağlanacak - Son Dakika

Afşin'de kırsal kalkınma aromatik bitkilerle sağlanacak

03.05.2021 00:57
Afşin'de kırsal kalkınma aromatik bitkilerle sağlanacak, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 15 kök ile lavanta yetiştiriciliği yolculuğuna başlayan Afşin Belediyesi, lavanta üretimini yaklaşık 500 dekarlık tarlada sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 15 kök ile lavanta yetiştiriciliği yolculuğuna başlayan Afşin Belediyesi, lavanta üretimini yaklaşık 500 dekarlık tarlada sürdürüyor. Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, ilçede kırsal kalkınmanın aromatik bitkilerle sağlanacağını belirterek, "En büyük hedefimiz yerel kalkınma ile gençlerimizin gurbete gitmek yerine burada büyüyüp, burada evlenip ve burada yaşlanmalarıdır" dedi.

Tıbbi aromatik bitkilerin tesisleşme, üretim, markalaşma ve pazarlama çalışmalarını tamamladıklarını ifade eden Başkan Güven, "Biz tarım sektöründe ilerlememiz gerektiğini düşündük. Tarımda da özellikle tıbbi aromatik bitkiler konusunda katma değeri yüksek olması, üretim imkanları açısından Afşin'in avantajlı olmasını değerlendirerek tıbbi aromatik bitkiler konusuna karar verdik. Süreçte adım adım ilerliyoruz ve bu işin tarımsal, endüstriyel ve pazarlama sorununu çözdük. Akademik çevrenin de konuya hassasiyet göstermesi için gerekli çalışmaları yaptık. Biz tıbbi aromatik bitkiler konusunda sonuca ulaşabilmek için ve yerel kalkınmayı sağlayabilmek için tüm çalışmalarımızı 4 yıllık süre zarfında tamamladık. Bugün geldiğimiz bir nokta ile çok büyük bir lavanta tarlamız, tek başına Türkiye'nin en büyük tarlası, örnek çiftçilerimiz var. Bu kapsamda üretim tesisimiz hayata geçiyor" dedi.

Lavanta bahçesinde fotoğraf çekmek isteyenler için çalışmalar yaptıklarını ve turizm atılımı da gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Güven, "Turizm temsilcilerini ağırladık ve sahayı birlikte gezdik. Pazarlık ve planlamalarını yaptılar Haziran ayı sonu itibariyle lavanta fotoğraf turları başlayacak. Bu süreçte tarımsal, endüstriyel, tesisleşme, pazarlama ve bir marka oluşturma gibi çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah özellikle turizm başta olmak üzere sonuçlarını almaya başlayacağız" dedi.

Hedefinin Afşinli gençlere sahip çıkmak olduğunu ifade eden Başkan Güven, lavanta üretimi ile elde edilen gelir rakamlarını da özetledi. Afşin'in köylerinde de lavanta ekimlerinin yapıldığını söyleyen Güven, "Afşin'de yaşayıp 100 dönüm kıraç arazisi olan bir insanın evini geçindirmesi mümkün değil. Kıraç arazide hububat üretiminde yıllık dönüm başına 150-200 lira kazandığını düşünürsek, yıllık geliri 15 ile 20 bin lira arasında olur. Aynı çiftçimizin lavanta ekimi yaptığını düşünürsek, 100 dönümlük arazide ürün elde ettiğini düşünürsek en az 150 bin lira para kazanacak. 15 bin lira yerine 150 bin lira kazanacak. Afşin kırsal kalkınmasını aromatik bitkilerle sağlayacak. En büyük hedefimiz yerel kalkınma. Afşin'deki bir gencimizi gurbete çıkmaktan koruduğumuzda burada doğup, burada büyüdüğü ve burada evlendiğinde en büyük hizmetim bu olacak" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Mehmet Fatih Güven, Kahramanmaraş, Lavanta, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Afşin'de kırsal kalkınma aromatik bitkilerle sağlanacak - Son Dakika Ekonomi


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