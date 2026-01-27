Afyon'da Suçlulara Geçit Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Afyon'da Suçlulara Geçit Yok

Afyon\'da Suçlulara Geçit Yok
27.01.2026 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polis, son haftada 27 aranan kişiyi yakaladı. Hırsızlık ve uyuşturucu ile ilgili denetimler yapıldı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalanırken, ekipler ofis koltuğu çalan bir kişiyi de gözaltına aldı.

Afyonkarahisar il emniyet müdürlüğünden denetimlerle ilgili yapılan yazılı açıklamada, denetimlerin kentin farklı noktalarında Bir hafta boyunca yapıldığı belirtildi. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 27 kişinin yakalandığı belirtilirken, "Denetimlerde 6 bin150 şahsın ve bin 876 aracın sorgusu yapılmıştır. Denetimlerde bıçak taşıyan 13 şahsa 48 bin 165 TL idari para cezası kesilmiştir. Denetimlerde ayrıca 2 adet uyuşturucu emzirilmiş peçete ve 4 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir.

Öte yandan, ekipler son bir hafta içerisinde meydana gelen 4 hırsızlık olayını da aydınlatırken ofis koltuğu da çalan bir şahıs gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyon'da Suçlulara Geçit Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı tetikçiyle buluşma anları kamerada İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı; tetikçiyle buluşma anları kamerada
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı
Shein, Türkiye’ye satışlarını durdurdu Shein, Türkiye'ye satışlarını durdurdu
Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var En-Nesyri talebini yönetime iletti Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var! En-Nesyri talebini yönetime iletti
Bomba değil doğal gaz patladı, sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı Bomba değil doğal gaz patladı, sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı

14:04
Beşiktaş transferi resmen açıkladı Bu akşam İstanbul’a geliyor
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Bu akşam İstanbul'a geliyor
13:59
Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi Yetkililerden jet açıklama geldi
Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi! Yetkililerden jet açıklama geldi
13:48
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
13:38
Savaş sahnesi değişiyor Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü
Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü
13:10
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
12:45
Masadaki rakam netleşti İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 14:34:56. #.0.4#
SON DAKİKA: Afyon'da Suçlulara Geçit Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.