Afyonkarahisar'da Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
Afyonkarahisar'da Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı

04.01.2026 02:16
Bolvadin'de tır ile otomobil çarpıştı; 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

R.P. idaresindeki 27 YU 355 plakalı tır, Bolvadin-Çobanlar kavşağında M.T'nin kullandığı 03 AFK 776 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada her iki araç sürücüsü ile otomobildeki S.T. ve 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan S.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, 2'sinin ise hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Polis ekipleri, hastanede tedavisi tamamlanan tır sürücüsü R.P'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

