Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

1 saat önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 26-27 liradan satıldı.

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Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 26-27 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Dana eti HTS26,0027,00
Sığır eti

HMS 18,2520,25
Karkas etHTS21,0028,00
Kırıntı etHTS 18,0018,00
Buğday HMS1,074,00
ArpaHMS 1,001,05
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:35 Kaynak: AA

Ekonomi
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