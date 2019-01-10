Afyonkarahisar Ticaret Borsası
1 saat önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 26-27 liradan satıldı.
Afyonkarahisar
Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 26-27 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Dana eti
|HTS
|26,00
|27,00
|Sığır eti
|HMS
|18,25
|20,25
|Karkas et
|HTS
|21,00
|28,00
|Kırıntı et
|HTS
|18,00
|18,00
|Buğday
|HMS
|1,07
|4,00
|Arpa
|HMS
|1,00
|1,05
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:35 Kaynak: AA
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