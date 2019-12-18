Ağaç kökleri Maltepe'de heykele dönüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağaç kökleri Maltepe'de heykele dönüştü - Son Dakika

Ağaç kökleri Maltepe'de heykele dönüştü

6 saat önce

Orman Yüksek Mühendisi İsmet Yücel'in "Doğadan Sanata" isimli sergisi Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açıldı.

Ağaç kökleri Maltepe'de heykele dönüştü, System.String[]

Orman Yüksek Mühendisi İsmet Yücel'in "Doğadan Sanata" isimli sergisi Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açıldı. Sergide Yücel'in, 39 yıllık meslek hayatı boyunca görev yaptığı Kastamonu, Adapazarı, Muğla, Giresun, Afyonkarahisar ve Antalya'da, doğadan topladığı ağaç kök ve dallarından oluşan objeleri, doğal yapısını bozmadan, ufak müdahalelerle dönüştürdüğü eserleri yer aldı. Yücel'in, kırılan, çürüyen ağaç dallarını bir kuşa ya da soyut bir kavrama dönüştürdüğü eserleri ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.


Macerası Pembe Panter ile başladı


Görevi gereği doğada gezerken bazı objelerin dikkatini çektiğini belirten Yücel, "1970'li yıllarda Pembe Panter isimli bir karakter vardı. Dere içinde buna benzer bir obje gördüm. 'Beni kurtar diyordu.' Serüvenim bu şekilde başladı. Babam memlekette marangozdu. Ahşaba yakınlığım vardı. Bu objeleri hobi olarak, zevk ve estetik anlayışıma göre topladım. Kabuk, kırık fazlalıklarını temizleyerek nasıl bir objeyi andırıyor diye karar verip kaideye oturtarak görünür ve sunulur hale getirdim." dedi. Açtığı sergilerle farkındalık oluşturmak istediğini belirten Yücel, "İnsanlara doğada görünen hiçbir şeyin anlamsız olmadığını göstermek istiyorum. Doğada her şeyin bir anlamı ve değeri bulunuyor. Canlıları anlamak için önce cansızları anlamak gerekiyor. Gördüğünüz objeler bir zamanlar canlıydı. Bağlı olduğu ağaçlar kimisi 300, 500, 1000 yıllık ağaçlar, yaşamsal serüvenlerini tamamladıktan sonra yangın, yaşlılık, doğal olaylar sonucu toprağa ulaştı. Sonuçta bütün canlılar toprakla buluşuyor. Bazılarını da ben fark ederek başka bir boyutta yaşama döndürüyorum" diye konuştu. İsmet Yücel'in sergisi 23 Aralık'a kadar Galeri Maltepe'de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. - İSTANBUL

Maltepe Belediyesi, Türkan Saylan, Antalya, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Anne, baba ve kızları aynı fakültede öğrenci
Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerden taburelerin neden kaldırıldığını açıkladı

Son Dakika Haberleri
16:45 BEYOĞLU'NDA 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ "KIZ KAÇIRMA" ÇATIŞMASINDA SANIĞA 31 YIL HAPİS - Son Dakika
16:45 "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonuna katılan askerler için kurban kesildi - Son Dakika
16:40 "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonuna katılan askerler için kurban kesildi - Son Dakika
16:40 Köprülü kavşağın yüzde 60'ı tamamlandı - Son Dakika
16:40 Şehir içme suyu hattı baştan sona yenilenecek - Son Dakika
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Son Dakika
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 16:49:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağaç kökleri Maltepe'de heykele dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]