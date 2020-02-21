Ağrı'da 148 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ağrı'da 148 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Ağrı'da 148 kilogram eroin ele geçirildi

6 saat önce

Ağrı'nın Taşlıçay İlçesi'nde bir Tır'da yapılan aramalarda 149 kilogram eroin ele geçirildiği açıklandı.

Ağrı'da 148 kilogram eroin ele geçirildi, System.String[]

Ağrı'nın Taşlıçay İlçesi'nde bir Tır'da yapılan aramalarda 149 kilogram eroin ele geçirildiği açıklandı.


Jandarma Genel Komutanlığı'na ait sosyal medya hesabından duyurulan açıklamada, "Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca Taşlıçay'da uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen İran plakalı bir Tır'ın dorsesinde yapılan aramada malzemelerin arasına zulalanmış şekilde toplam 149 kilo 36 gram eroin maddesi ele geçirilerek İran uyruklu 1 şüpheli yakalanmıştır" denildi. - AĞRI

Taşlıçay, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:27 Kaynak: İHA
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