Ağrı, şehidini karşıladı - Son Dakika

Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından şehit Piyade Teğmen Harun Aslan'ın cenazesi, memleketi Ağrı'ya gönderildi. Şehit asker için Ahmed-i Hani Havalimanı'nda saat 05.00'te karşılama töreni düzenlendi. Törene, Ağrı Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan , İl Emniyet Müdürü Nihat Özen , İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen , Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut ile şehit Aslan'ın yakınları katıldı.

IRAK'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde düzenlenen Pençe- Kaplan operasyonunda PKK 'lı teröristlerin havanlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Harun Aslan'ın (27) cenazesi, memleketi Ağrı 'ya getirildi.

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