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Ahmet Özhan, Zeytinburnu Kitapçısı Buluşmaları'na konuk oldu Açıklaması - Son Dakika

Ahmet Özhan, Zeytinburnu Kitapçısı Buluşmaları'na konuk oldu Açıklaması

05.01.2022 21:57
Ahmet Özhan, Zeytinburnu Kitapçısı Buluşmaları'na konuk oldu Açıklaması

Sanatçı Ahmet Özhan, "Zeytinburnu Kitapçısı Buluşmaları" etkinliğinde sevenleriyle bir araya geldi.

Sanatçı Ahmet Özhan, "Zeytinburnu Kitapçısı Buluşmaları" etkinliğinde sevenleriyle bir araya geldi.

Zeytinburnu Belediyesinin ev sahipliğinde Merkezefendi'deki Zeytinburnu Kitapçısı'nda gerçekleştirilen ve "Zeytinburnu Kültür Sanat" adlı YouTube hesabından canlı yayınlanan söyleşiyi, Zeynep Türkoğlu sundu.

Ahmet Tezcan'ın söyleşisi ve Tuğrul İnançer'in sunumuyla okuyucunun beğenisine sunulan "Ayrılık Yaman Kelime Ahmet Özhan Kitabı" hakkında bilgiler paylaşan Türkoğlu, "Bu kitabı elinize aldığınız zaman sadece şöhretli bir sanatkarın hayatının önemli parçalarını, kırılma noktalarını, doğumundan itibaren bugüne gelinceye kadarki serüvenini okumayacaksınız, aynı zamanda Türkiye'nin sosyolojisini, kültür hayatını, değişen, dönüşen yapısını, on yıllar içindeki duraklarını, kültür insanlarını, eğlence hayatını, renkli simaların birbiriyle temas ettikleri ve çatıştıkları noktaları görmüş olacaksınız." değerlendirmesini yaptı.

Ahmet Özhan ise yaklaşık birer saatlik çevrim içi görüşmeler sonucu kitabın ortaya çıktığını, bu çevrim içi söyleşileri gerçekleştiren Ahmet Tezcan ile ortak paydalarının bulunduğunu ve hatıraların zaman zaman gönül telini titrettiğini söyledi.

"Ses güzelliği kulağın çok iyi duymasıdır"

Hayatının daha önce parça parça anlatıldığına fakat bu eserde hayatının yorumlandığına işaret eden Özhan, şunları kaydetti:

"Kitabın Ahmet Özhan'ı anlatmasını değil, onu yorumlayan, hayatı değerlendiriliş biçimini, ıskaladıklarını, isabet ettiklerini, hatalarını analiz eden ve ayrıştıran bir eser olmasını istedim. Böyle mi yaşanmalıydı? Yoksa daha iyi yaşanılabilir miydi? Bunun cevabını bulabilmek istedim. Nefsinizle hareket ettiğiniz yerler var, isabet ettiğiniz yerler var, gayret sarf etmeden kucağımızda bulduğumuz birtakım avantajlar var. Mesela ses güzelliği, ses güzelliğini de biraz açalım ses güzelliği sadece sesin güzelliği değildir, kulağın çok iyi duymasıdır. Kulak iyi duyarsa ses güzel söyler. Tabii bir de metabolizmasının bir yanıklığı, kendine göre bir özelliği ama istediğiniz kadar kristalize bir sesiniz olsun veya buğulu bir sesiniz olsun, kulak eğer sesleri iyi duyamıyor ise siz hiçbir zaman güzel bir icra yapamazsınız. Ses güzelliği de böyle ilginç bir şeydir. Efendim kulak iyi duyuyor, her şey yolunda, çok güzel bir ses, bunu destekleyen fizik, bunlar da şeytanın tuzakları."

Güzelin ve doğrunun ne ifade ettiğinin sorulması üzerine Özhan, "Güzel ve doğru ancak ve ancak Allah'ı tarif ettiği takdirde güzel ve doğrudur. Nefsi hazları, şehevatı işaret ettiği müddetçe o güzel de değildir doğru da değildir. Sadece ve sadece Allah'ı işaret etmektir. Bu işaret de ancak Resulullah Efendimizin yoluyla gerçekleşebilir. Yani güzeli ve doğruyu kitap ve sünnet doğrultusundaki istikametle tespit edebiliriz." şeklinde konuştu.

"Allah'ı yaşamamız lazımdır, biz onun halifeleriyiz"

Kur'an-ı Kerim'de yer alan "Kalpler ancak Allah'ı zikrederek huzura kavuşur." anlamındaki ayeti anımsatan Özhan, "Allah demek sadece ismini tekrarlamak demek değil, Allah demek Allah'ı yaşamak demek. Allah'ı yaşamamız lazımdır, biz onun halifeleriyiz. Halife ne demek? Selefin yani yetki verenin verdiği kadarıyla yetki vereni temsil etmek ve eylem oluşturmak demek. O zaman biz bütün eylemlerimizi bu halifelik dikkati ve feraseti içerisinde yapmak durumundayız ama biz onu bir tarafa sallamışız, nefsimize uymuşuz, nefsimizin kulu olmuşuz." dedi.

Ahmet Özhan, hayatı boyunca yaşadıklarına ilişkin bir değerlendirme yapmasının istenmesi üzerine "Çok tembellik yapmışım. Çok daha çalışkan olma imkanları araştırılabilirdi." ifadesini kullandı.

Hayatın daha iyi kullanılmayı hak ettiğine işaret eden Özhan, şunları ekledi:

"Hayatın içinde çok ıskaladığımız, aymazca davrandığımız zamanlar oldu, o yüzden daha iyi değerlendirilebilirdi. Bunun aksini düşünmek insanı tembelliğe ve kaderci bağlama sürükler. Hiçbir zaman böyle düşünmeyeceğiz. Ben nefsine zulmetmiş bir insan olarak kendimi görüyorum. Onun için bunu kaleme almayı arzu ettim ki benim hatama düşmesinler. Çok daha iyi değerlendirsinler hayatlarını. Buradan bir çıkarsama yaparak efendim iyi değerlendirsinler inşallah."

Merkezefendi Millet Kıraathanesine komşu olan Zeytinburnu Kitapçısındaki etkinlikte katılımcılara Ahmet Özhan'ın kitabı hediye edildi.

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Merkezefendi, Zeytinburnu, Ahmet Özhan, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ahmet Özhan, Zeytinburnu Kitapçısı Buluşmaları'na konuk oldu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ahmet Özhan, Zeytinburnu Kitapçısı Buluşmaları'na konuk oldu Açıklaması - Son Dakika
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