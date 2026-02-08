Bafra Kahveciler ve Kıraathaneciler Esnaf Odası'nda gerçekleştirilen olağan genel kurulda, mevcut başkan Ahmet Yılmaz yeniden seçildi.
Bafra Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye tek aday olarak giren Ahmet Yılmaz, kullanılan oyların tamamını alarak başkanlık görevine devam etti.
Saat 17.00 itibarıyla açılan sandıklarda, çoğunluğun sağlandığı genel kurulda toplam 76 delege oy kullandı.
Seçim sonucunda üyelerin güvenoyunu alan Yılmaz, yeni dönem için tekrar göreve getirildi.
Son Dakika › Güncel › Ahmet Yılmaz Yeniden Seçildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?