Son Dakika Haberleri: AİHM, 'Balyoz davasıyla' ilgili emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın başvurusunu karara bağlıyor
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AİHM, 'Balyoz davasıyla' ilgili emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın başvurusunu karara bağlıyor

1 saat önce

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye’de “Balyoz davasıyla” ilgili 2010 yılında yapılan başvuruyu perşembe günü karara bağlayacak.

AİHM, 'Balyoz davasıyla' ilgili emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın başvurusunu karara bağlıyor, System.String[]
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye'de 'Balyoz davasıyla' ilgili 2010 yılında yapılan başvuruyu 6 Haziran Perşembe günü karara bağlayacak.

Emekli Orgeneral Çetin Doğan ve 2015 yılında hayatını kaybeden emekli Tuğamiral Cem Aziz Çakmak, AİHM'e yaptıkları ortak başvuruda, kamuoyunda Balyoz davası olarak bilinen, 2003 yılının mart ayında ortaya çıkan ve 1. Ordu Komutanlığında dönemin Türkiye Cumhuriyeti hükümetini devirmek amacıyla hazırlandığı iddia edilen askeri darbe planıyla ilgili tutukluluk süreçlerinde, insan hakları ihlali yapıldığı şikayetinde bulunmuştu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:38 
Türkiye, Avrupa, Dünya
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