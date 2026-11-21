Türk pop müziğinin "Süperstar" lakaplı ismi Ajda Pekkan, üç yavru köpeği birden sahiplendi. Yavrular oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın köpeğinden dünyaya geldi; onlara yuva bulmak için harekete geçen isim ise şarkıcı Sinan Akçıl oldu.

SİNAN AKÇIL YAVRULARLA KAPIYA GELDİ

Milliyet'in aktardığına göre Akçıl, yavrular için sıcak bir ev ararken Ajda Pekkan'dan yardım istedi ve üç köpekle birlikte ünlü sanatçıyı ziyaret etti.

Pekkan, yavrulardan hiçbirini ayırmadı ve üçünü de evine kabul etti. Minik köpeklerin adları Chanel, Coco ve Jordan olarak belirlendi. Böylece aynı anneden dünyaya gelen üç kardeş, birbirinden ayrılmadan aynı evde büyüyecek.

HAYVAN SEVGİSİYLE BİLİNİYOR

Pekkan'ın hayvanlara ilgisi yeni değil. Sanatçı, Haziran 2025'te Bursa'da Her Eve Pati Derneği'nin (HEPAD) Pati Bahçesi ile Emekli Hayvanlar Çiftliği'ni ziyaret etmiş, koruma altındaki hayvanlarla vakit geçirmişti.

SAHNEDE ALTMIŞ YILI GERİDE BIRAKTI

1960'lı yıllarda başlayan müzik kariyeriyle Türk pop müziğinin en tanınan isimleri arasında yer alan Pekkan, "Bambaşka Biri", "Petrol" ve "Yaz Yaz Yaz" gibi şarkılarıyla kuşaklar boyu dinlendi. Sanatçı, bu yılın ağustos ayında 5. İstanbul Festivali kapsamında Yenikapı'da da sahne almıştı.

Yavruları Pekkan'a götüren Sinan Akçıl ise şarkıcılığının yanı sıra pek çok ünlü isme yazdığı şarkılarla tanınan bir söz yazarı ve besteci.