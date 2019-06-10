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AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz Açıklaması

7 saat önce

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, "Sarıçay Barajı'nı ve Söke Çayı Projesi'ni DSİ yapıyor.

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz Açıklaması, System.String[]
AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, "Sarıçay Barajı'nı ve Söke Çayı Projesi'ni DSİ yapıyor." dedi.
Yavuz, partisinin Söke İlçe Başkanlığını ziyaretinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İstanbul seçimlerine yönelik yoğun bir çalışmalarının olduğunu hatırlatan Yavuz, "Millet İttifakı seçimlerin olmaması adına her şeyi yapıyor. Bu seçimde bir şaibe söz konusuydu ve gerekli müracaatı yaparak yeniden seçime gidilmesi konusu gündeme geldi. İstanbul seçimini kazandığımızı ve tekrarında da kazanacağımızı biliyoruz. Bazı Avrupa ülkeleri kaybetmemiz adına büyük beklenti içerisinde. Milletimiz bunu bekleyenlere gerekli cevabı sandıkta verecektir." diye konuştu.
Sarıçay Barajı'na ilişkin kamuoyunda oluşan tartışmalara açıklık getiren Yavuz, Aydın Büyükşehir Belediyesinin bunu yapabilecek durumda olmadığını kaydetti.
Seçim öncesi Söke Çayı'na ilişkin sözlerini hatırlatan Yavuz, "İnşallah Söke Çayı Projesi'ne de başlıyoruz. Bazı prosedürlerin tamamlanması gerekiyordu bunları da tamamladık. Sarıçay Barajı'nı ve Söke Çayı Projesi'ni DSİ yapıyor."
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:48 Kaynak: AA
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