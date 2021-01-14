AK Parti'den İstanbul'da 142 yeni Halk Ekmek büfesine destek - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, 142 Halk Ekmek büfesi talebi için belirli şartlar dahilinde yetki vereceklerini söyledi.

Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezindeki meclis toplantısı öncesi konuşan Göksu, 142 yeni Halk Ekmek büfesinin açılmasına yetki vereceklerini söyledi.

Halk Ekmek büfeleriyle ilgili olarak İBB yönetimi ve CHP grubunun manipülasyon yaptığını savunan Göksu, "İBB yönetiminden yeni Halk Ekmek büfeleri ile ilgili teklif beklerken CHP grubundan teklif geldi. Biz buna rağmen kabul edip, komisyona havale ettik. İBB Başkanlık makamına da 'Bu büfelere gerçekten ihtiyaç var mı?' diye sorduk. Cevabını beklemeden bugün 142 tane büfenin açılmasına yetki veriyoruz." diye konuştu.

Büfelerin açılması için üç şartları olduğunu belirten Göksu, büfelerin şehit, gazi aileleri ve engellilere verilmesini istediklerini bildirdi.

Halk Ekmek'in geçen günlerde 40 mobil araç kiralayarak ekmek dağıtmasını eleştiren Göksu, bunun aylık 600 bin TL maliyeti olduğunu ve bu ekmeklerden 10 bin tanesinin çöpe gittiğini öne sürdü.

Yağmur sularının değerlendirilmesi için teklif

İstanbul'da AVM'lerin ve 1000 metrelik parsellerde çatı sularının toplanıp kullanma suyu olarak değerlendirilmesini önerdiklerini dile getiren Göksu, "İstanbul İmar Yönetmeliği'nde bir değişiklik yaparak bin metre üzeri parsellerde ve ticari alışveriş merkezlerinde çatıdan akan suların, kanala gitmemesi ve bir sarnıç sistemi ile toplanarak kullanma suyu olarak kullanılması zorunluluğu getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşümü artırmak için AK Parti grubu olarak UKOME'den izin alma ve para yatırma zorunluluğunu kaldırdıklarını belirten Göksu, getirdikleri teklifle bunu kaldıracaklarını dile getirdi.

Göksu, ayrıca Hrant Dink'in adının yaşatılacağı müze için plan tadilatı teklifine de onay verdiklerini kaydetti.