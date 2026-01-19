AK Parti'den MHP'ye Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AK Parti'den MHP'ye Ziyaret

AK Parti\'den MHP\'ye Ziyaret
19.01.2026 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Muğla İl Başkanı Güngör, MHP İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek işbirliğini güçlendirdi.

AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör ve yönetim kurulu üyeleri, MHP İl Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Güngör ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Cumhur İttifakı ortağı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu.

Güngör'ün, MHP Muğla İl Başkanı Burak Demirel ile istişarelerde bulunduğu ziyarette, Cumhur İttifakı'nın sahadaki uyumu, yerel ve genel gündeme dair değerlendirmeler yapıldı.

Ziyarette, teşkilatlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi ve gelecek dönemde ortak yürütülebilecek çalışmalar ele alındı. Milletin beklentileri doğrultusunda, istişare ve dayanışma içinde hareket etmenin önemi vurgulandı.

Misafirperverlikleri için MHP İl Başkanı Demirel ve yönetimine teşekkür ederek, ziyaretin ittifak ve Muğla için hayırlara vesile olmasını temenni eden Güngör, Cumhur İttifakı olarak birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içerisinde aynı hedeflere kararlılıkla yürümeye devam edeceklerini kaydetti.

Demirel de ziyaretleri için Güngör ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, AK Parti, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'den MHP'ye Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksiciden mest eden hareket Çocuğun halini görünce hiç düşünmeden harekete geçti Taksiciden mest eden hareket! Çocuğun halini görünce hiç düşünmeden harekete geçti
Elazığ’daki kavga, tuvaletini duvara yapan yolcu nedeniyle çıkmış Elazığ'daki kavga, tuvaletini duvara yapan yolcu nedeniyle çıkmış
Ateşkes sonrası Haseke ilinden gelen katliam iddialarına soruşturma Ateşkes sonrası Haseke ilinden gelen katliam iddialarına soruşturma
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu 11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
Ülke felaketi yaşıyor 300 ev küle döndü, OHAL ilan edildi Ülke felaketi yaşıyor! 300 ev küle döndü, OHAL ilan edildi
2 hızlı tren raydan çıktı En az 24 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı 2 hızlı tren raydan çıktı! En az 24 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı

23:07
’’7 oyuncu alabilirdik’’ diyen Sergen Yalçın transferlerin neden yapılmadığını açıkladı
''7 oyuncu alabilirdik'' diyen Sergen Yalçın transferlerin neden yapılmadığını açıkladı
21:59
Dolmabahçe’de 905’te mutlu son Beşiktaş, Kayserispor’u son saniyelerde devirdi
Dolmabahçe'de 90+5'te mutlu son! Beşiktaş, Kayserispor'u son saniyelerde devirdi
21:38
YPG, Suriye’de hapishaneden DEAŞ’lı teröristleri bıraktı
YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı
21:21
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
20:47
İstanbul’un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
20:32
Trump’ın Erdoğan’a teklifinden sonra Netanyahu’dan açıklama geldi
Trump'ın Erdoğan'a teklifinden sonra Netanyahu'dan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 23:13:51. #7.11#
SON DAKİKA: AK Parti'den MHP'ye Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.