Son Dakika Haberleri: AK Parti Elazığ Milletvekili Demirbağ'dan HDP önündeki ailelere destek ziyareti
Son Dakika Güncel Haber

AK Parti Elazığ Milletvekili Demirbağ'dan HDP önündeki ailelere destek ziyareti

1 saat önce

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu.

AK Parti Elazığ Milletvekili Demirbağ'dan HDP önündeki ailelere destek ziyareti, System.String[]

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu.


Çocukları için oturma eylemi yapan ailelerin eylemi 8. gününde devam ederken, ailelere bir destek de AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'dan geldi. Aileleri ziyaret eden Demirbağ, 10 yaşındaki çocuğun kaçırılmasını anlayamadığını belirterek, "Bunların yöneticileri, baronları nasıl karşılar bunu. Dünya uyuşturucu trafiğini idare eden bu zevat nasıl karşılar bunu acaba? Bu 10 yaşındaki çocuk kaçırılır mı? Gidin ben Ankara'da milletvekiliyim isim önemli değil ama HDP milletvekillerinin kreşe kendi çocuğuyla beraber gideni biliyorum. Bir saat geciktiği zaman sizler de bunu yaşıyorsunuz. Burada servisler, giden gelen evlatlarınız, yakınlarınız vardır. Bir saat geciktiği zaman telefona sarılıyoruz ne oldu, nerede kaldı diyoruz. Bunlar insan değil mi, bunlar aile değil mi, bunlar ana evladı değil mi, bunlar ana çocuğu değil mi? Böyle bir hainlik olabilir mi? Her konuda biz aynı duyarlılığı göstereceğiz. Görüşü ne olursa olsun, ırkı ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun bütünlüğümüzü bozan insanlara karşı dik durmak lazım" dedi.


Demirbağ, ailelerle bir süre görüştükten sonra bölgeden ayrıldı. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, AK Parti, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Demirtaş' a verilen tahliye kararına savcılığın yaptığı itiraz reddedildi
"Bu terörle mücadelede devletimize verilmiş olan en önemli destektir" HÜDA PAR'dan HDP önünde eylem yapan annelere destek: Yanlarında olduğumuzu belirtmek isteriz Diyarbakır'daki oturma eyleminde HDP'liler ve anneler arasında gerginlik çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 19:23:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Elazığ Milletvekili Demirbağ'dan HDP önündeki ailelere destek ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]