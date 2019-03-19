Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş İnönü Savaşları Bozüyük Şehitliğini Ziyaret Etti

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş İnönü Savaşları Bozüyük Şehitliğini Ziyaret Etti

40 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş İnönü Savaşları Bozüyük Şehitliğini ziyaret ettiBİLECİK - BİLECİK AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş İnönü Savaşları Bozüyük Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitlerimiz için dua etti.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş İnönü Savaşları Bozüyük Şehitliğini ziyaret etti

BİLECİK - BİLECİK AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş İnönü Savaşları Bozüyük Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitlerimiz için dua etti.
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, bir dizi ziyaret, açılış ve miting kapsamında Eskişehir'e geldi. İlk olarak İnönü Savaşları Bozüyük Şehitliği'ni ziyaret eden Kurtulmuş'a ziyaretinde AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, AK Parti Bozüyük teşkilatı ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeni ile şehitliği gezen ve incelemelerde bulunan Kurtulmuş burada şehit mezarlarına karanfil koyarak mezarları suladı. Okunan Kur'an-ı Kerim ve edilen duaların ardından İnönü Savaşları Bozüyük Şehitliği'ndeki program sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:48 Kaynak: İHA

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