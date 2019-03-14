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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Fatih Seçim Koordinasyon...

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Fatih Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ettiİSTANBUL - Yerel seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, AK Parti Fatih Seçim...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Fatih Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti

İSTANBUL - Yerel seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, AK Parti Fatih Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. İkili daha sonrasında 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi'ni ziyaret etti.
31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, AK Parti Fatih Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. İkiliye Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ve AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin de eşlik etti.
Ardından Kaya ve Turan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahaüddin Çolakoğlu'nu ve İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülsüm Ak'ı ziyaret etti.
"Allah'ın izniyle zafer bizim olacak"
AK Parti Fatih Seçim Koordinasyon Merkezi'nde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Terör örgütlerinin yaptıkları meclis listelerinde PKK'dan ve farklı örgütlerden adayların CHP'den meclis listelerine sokulduğu bir seçimi yaşıyoruz. İşte bunun için bu teşkilatın omuzlarındaki yük bir kat daha artıyor. Ezanımızı ıslıklarla protesto etmeye çalışılan 8 Mart'ı yaşadık. İşte bunun için Fatih'te kadınların, gençlerin sorumluluğu bir kat daha fazla. Ben biliyorum ki siz gece gündüz demeden çalışacaksınız. Allah'ın izniyle zafer bizim olacak" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:22 Kaynak: İHA

Fatma Betül Sayan Kaya, Fatih, AK Parti, Genel
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