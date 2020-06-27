AK Parti heyeti Dumlupınar Stadyumu'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika

AK Parti heyeti Dumlupınar Stadyumu'nda incelemelerde bulundu

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler ile Merkez İlçe Başkanı Fatih Oruç, Kütahya Dumlupınar Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler ile Merkez İlçe Başkanı Fatih Oruç, Kütahya Dumlupınar Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

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AK Parti heyeti, stadyum tribünlerinin 3 bin 100 kişilik tamamlanan kısmını gezerek, diğer bölümlerdeki çalışmalar ve yapılacak olan yeni tesislerle ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret'ten bilgiler aldı.

1 milyon ihale bedeliyle yer tespiti yapılan yeni tesislerin inşaatlarının Pazartesi günü itibariyle başlayacağını söyleyen Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, "Bu projenin de tamamlanmasıyla ilimiz tenis kortuna, çok amaçlı spor salonuna, engelli vatandaşlarımızın da rahatça spor yapmasına imkan tanıyacak iki adet halka açık spor alanına ve basketbol sahasına en yakın zamanda kavuşacaktır. Böylece Kütahya'mız, tüm tesisleriyle toplamda yaklaşık 11 milyon bütçeli, ilimize yakışır spor komplekslerine sahip olacaktır" dedi.

"İnsan sağlığı ve mutluluğu önceliğimizdir"

AK Parti olarak insan sağlığı ve mutluluğunun öncelikleri olduğuna dikkat çeken Milletvekili Erenler, "Bu anlayışla sporun hayati önemine binaen il ve ilçelerimizin hak ettiği modern spor komplekslerine kavuşması için tüm gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah bu tesislerimizde, başarılarıyla bayrağımızı dalgalandırarak tüm dünyaya İstiklal Marşımızı dinleten geleceğin sporcuları yetişecek, bizler de Kütahyalı hemşerilerimizle birlikte kaliteli ve güzel vakit geçireceğiz. Kütahya'mız için hayırlı olmasını temenni ederim" diye konuştu. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 19:44 Kaynak: İHA

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