AK Parti Kars Seçim Koordinasyon Merkezi'nin Açılışı Yapıldı

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Kars'ın 1 Nisan itibariyle İstanbul'un şantiyesi haline geleceğini belirtti.

Çalkın, Kars'ın Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar almış olduğu bütün yatırımlar kadar Allah'ın izniyle Ensar Erdoğdu başkanımızla 5 yıllık dönemde alacağını kaydetti.



AK Parti Kars Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, İl Başkanı Adem Çalkın, Belediye Başkan Adayı Ensar Erdoğdu ve ilçe belediye başkan adayları ve partililerin katılımıyla yapıldı.



Kars'ın 1 Nisan itibariyle İstanbul'un şantiyesi haline geleceğini ifade eden AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, "Allah, birlik ve beraberliğimizi bozmasın. İnşallah bugünkü birlik ve beraberliğimiz, 31 Mart günü de sandıklara yansıyacak ve sandıktan kardeşlik çıkacak. Bu kardeşliği inanın Dünyaya yön veren Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti ve AK kadrolar çıkaracak. Kars'ta Ensar Erdoğdu çıkaracak. AK Parti birliğin beraberliğin teminatıdır. Tüm Kars halkına buradan sesleniyorum ve diyorum ki 'Kars'ı muhalefete teslim etmeyin.' Kars'ı esnafımızla, mahalle sakinlerimizle birlik ve beraberlik içerisinde Kars'ı ve Kars Belediyesini iktidara taşıyalım. Bunun için çok güçlü veriler var elimizde. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz, Kars'ta Bakanımız Ahmet Arslan'ımız, Komisyon Başkanımız Yunus Kılıç var. Allah'ın izniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesini Binali Yıldırım kazanacak. Binali Yıldırım bize 'Kars'ta Aslan gibi bir Ahmet Arslan'ınınız var. Benim sağ kolumdur' dedi. Kars 31 Mart'tan sonra İstanbul'un bir şantiyesi haline gelecek. Kars Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar almış olduğu bütün yatırımlar kadar Allah'ın izniyle Ensar Erdoğdu başkanımızla 5 yıllık dönemde alacak. Biz AK Kadrolar olarak bu iddiamızın kefiliyiz. Kars halkından ricamız ne olur Kars'ı ideolojik saplantılara çekmek isteyenlere fırsat vermeyin. Hangi ideolojiden olursa oldun tek ideolojimiz Kars olsun ve Ensar Erdoğdu'yu seçelim diyorum" dedi.



Halka hükmeden değil, halkın emrinde olan bir misyona sahip olduklarını ifade eden AK Parti Kars Belediye Başkan Adayı Ensar Erdoğdu, "Bugünkü kar yağışı altında yaptığımız buluşma bir değişime işaret ediyor. Anlıyorum ki siz değerli Kars halkı bir değişim ihtiyacı istediğiniz için bu soğuk havada buradasınız. Bizlerde AK Parti olarak bu değişime inşallah 31 Mart'ta bütün kadrolarımızla birlikte cevap vereceğiz. Bu süreçte tüm siyasi parti adayları meydanlarda kendilerini sizlere tanıtmaya başladılar. Bizlerde meydanlardayız ve kendimizi ve projelerimizi sizlere tanıtacağız. Tabi bizim farkımız ve misyonumuz halka hükmeden değil, halkın emrinde olan bir anlayıştır. Bu anlayışla inşallah 31 Mart günü Kars Belediye Başkanlığını aldığımız zaman hiç kimseyi ötekileştirmeden, her kesi kucaklayarak, herkese eşit davranarak, adil, şeffaf ve demokratik bir belediye yönetimini sizlere vaat ediyoruz. Kars Belediyesi hiçbir sınıfın, zümrenin, hiçbir etnik ve dinsel yapının belediyesi olmayacaktır. Kars Belediyesi bizler oy versin veya vermesin tüm Karslıların Belediyesi olacaktır. Bunu buradan Kars halkına taahhüt ediyoruz. Hizmetlerimizle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Sayın Bakanımız Ahmet Arslan, Milletvekilimiz Yunus Kılıç, teşkilatlarımızla birlikte çalışıyoruz. Tüm projelerimizi önümüzdeki günlerde sizlere açıklayacağız. Ama emin olun ki bizim amacımız yaşanabilir ve temiz bir kent oluşturmaktır. Kars'ın tüm sokaklarını, caddelerini sokaklarını tek tek gözden geçirerek en kısa sürede iktidardan alacağımız ekstra güçle, Sayın Cumhurbaşkanımızın vereceği güçle Kars'ı özlenen noktaya en kısa sürede taşıyacağız. Bundan emin olabilirsiniz" diye konuştu.



Merkezi hükümet marifetiyle yapılması gereken her şeyi yaptıklarını söyleyen AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, "16 yıldır AK Parti olarak dedik ki; 'Kars geri kalmışlığını talih olarak kabul edemez bunu kırmalı', 'Kars geri kalmışlıktan kurtulmalı', 'Kars batıdaki şehirlerden kalkınmışlığı, üst seviyede olan şehirlerden geri kalamaz ve bu aradaki farkı gidermek için koşar adımlarla yola devam etmeli' dedik. 16 yıldır hatta bu sene 17'nci yıla döndü, 17 yıldır çok şey yaptık, çok şey yapıyoruz. Merkezi hükümet marifetiyle yapılması gereken her şeyi yapıyoruz. Fark şu; birincisi AK Belediyecilik gibi Ankara'dan ona destek verecek bir tecrübe var. İkincisi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve onun hükümetiyle birlikte AK Parti olarak onun yanında olan bir güç var. Yine çok önemli evlatlarınız olarak biz, proje deseniz proje, Kars deseniz Kars, Türkiye deseniz Türkiye hatta Dünya deseniz Dünya oraları bilen iki evlatlarınız bugün milletvekilliği sorumluluğu almış durumda. Biz aldığımız bu sorumlulukla tecrübemiz ile birlikte Avukat Ensar Erdoğdu'nun yanındayız. 31 Mart'tan itibaren sadece yanında olmayacağız Belediye Başkanlığı yaparken, Belediye Başkanı olarak size hizmet ederken Ahmet Arslan'da, Yunus Kılıç'ta onun emrinde olacak. Adem Çalkın da teşkilatıyla birlikte, yol arkadaşlarıyla birlikte, yol arkadaşlarımızla birlikte bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Kars'a hizmet etmenin hizmetkarlığının emrinde olacaklar" şeklinde konuştu.



Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım'ın da selamını Karslılara iletti. Yapılan konuşmaların ardından AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı yapıldı. - KARS

