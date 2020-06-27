AK Parti Kayseri Milletvekili Nergis gündemi değerlendirdi - Son Dakika

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, savunma sanayi konusunda Türkiye'de son dönemde ciddi hamleler yaptığını bildirdi.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, gündemi değerlendiren Nergis, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Kayseri'de önemli ziyaretlerinin olduğunu belirtti.

Savunma sanayi konusunda Türkiye'de son dönemde ciddi hamleler yaptığını aktaran Nergis, şunları kaydetti:

"Bu noktada tabii ki de ASPİLSAN'ın yeni yatırımları ve yeni çalışmalar var. Biliyorsunuz yerli otomotiv yapımında atılan adımlar var. TOGG'un pilinin Kayseri'de ASPİLSAN'da üretilmesi ile ilgili atılan adımlar ve yapılan çalışmalar var. Dün ki toplantı da son derece önemliydi. Önümüzde ki süreçte Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesinde ASPİLSAN yeni bir fabrika inşa ediyor. Kayseri için de ciddi bir kazanım olacak. Daha çok mühendisin çalışacağı bir fabrika kuruluyor. İnşallah bunun arkası gelecek, yeni çalışmalar olacak."

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı "Kontrollü Sosyal Hayat" döneminin başladığını da hatırlatan Nergis, maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.