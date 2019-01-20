AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz'dan Hastalara Ziyaret
1 saat önce
AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, tedavi gören hastaları ziyaret etti.
AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz
, tedavi gören hastaları ziyaret etti.
Minsolmaz ve eşi Ebru Minsolmaz, ilk olarak hastanede doğum yapanları ziyaret etti.
Daha sonra diğer hastaları da ziyaret eden Minsolmaz, hasta ve hasta yakınları ile sohbet etti.
Tüm hastalara acil şifalar dileğinde bulunan Minsolmaz, sağlık personellerine de görevlerinde başarılar temennisinde bulundu. Türkiye
'nin artık her alanda olduğu gibi sağlık alanında da dünyaya ile yarışır durumda olduğunu ifade eden Minsolmaz, Türkiye'nin her geçen gün güçlenerek, büyümeye devam edeceğini sözlerine ekledi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:52 Kaynak: AA
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