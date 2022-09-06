AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Sorgun, daha sonra esnaf ve vatandaşla sohbet etti.

Kaynak: AA

Ahmet Sorgun, Milletvekili, AK Parti, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ilçe ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.