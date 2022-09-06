AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ilçe ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika
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AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ilçe ziyaretlerine devam ediyor

06.09.2022 14:15
AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ilçe ziyaretlerine devam ediyor

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Yalıhüyük'ü ziyaret etti.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Yalıhüyük'ü ziyaret etti.

Sorgun, Belediye Başkanı Hasan Koçer, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Pişkin, Gençlik Kolları Başkanı Ali İnce, Kadın Kolları Başkanı Meltem Gözel ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Sorgun, daha sonra esnaf ve vatandaşla sohbet etti.

Kaymakam İbrahim Yazıcı ile bir süre görüşen Sorgun, Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer'den projeler hakkında bilgi aldı.

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Kaynak: AA

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