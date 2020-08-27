AK Parti Konya Milletvekili Samancı, yapımı süren yeni Konya-Antalya yolunda incelemede bulundu - Son Dakika

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Arıcıgil Samancı'nın yapımı devam eden yeni Konya- Antalya yolunda incelemede bulunduğu bildirildi.

Samancı, yaptığı yazılı açıklamada, halk arasında Gembos yolu olarak bilinen Yeni Konya-Antalya yolunda çalışmaları yerinde incelediklerini belirtti.

Konya il sınırından itibaren 40 kilometrelik bölünmüş yolun ve 5 kilometrelik tünelin inşaasında sona yaklaşıldığını ifade eden Samancı, şunları kaydetti:

"Tünelin bir tüpü tamamlanmış olup, ikinci tüpte de son 1400 metrelik mesafenin yapımına yoğun çalışmalar eşliğinde devam edildiğini, tünelden sonra Serik (Taşağıl) yol ayrımına kadar olan 30 kilometrelik kısmın inşaasında da sadece 8 kilometrelik bir bölümün kaldığı, bahse konu 8 kilometrenin de ihale işleminin sonuçlandığını Karayolları Antalya Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte yerinde müşahede ettik. Bu büyük eser kısa bir süre içerisinde tamamlandığında iki il birbirine daha da yakınlaşacak, bölgemizin turizme açılması kolaylaşacak, böylelikle ilçelerimizin ekonomisine büyük katkılar sağlanmış olacak. Şimdiden ilimize ve bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."