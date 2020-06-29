AK Parti'li Cora'dan CHP'li Kaya'ya tepki: Komplo teorileri deli saçması - Son Dakika

AK Parti'li Cora'dan CHP'li Kaya'ya tepki: Komplo teorileri deli saçması

AK Parti'li Cora'dan CHP'li Kaya'ya tepki: Komplo teorileri deli saçmasıAK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, "CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın, bir kulüp başkanı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın protokol gereği çekilen bir fotoğrafı üzerinden nezaket kurallarından...

AK Parti'li Cora'dan CHP'li Kaya'ya tepki: Komplo teorileri deli saçması

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AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, "CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın, bir kulüp başkanı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın protokol gereği çekilen bir fotoğrafı üzerinden nezaket kurallarından uzaklaşarak komplo teorileri oluşturması, akıllara ziyan bir durumdur, deli saçmasıdır" dedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Cora, Trabzon spor formasıyla Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yine Trabzon milletvekili olan CHP'li Ahmet Kaya'yı yaptığı açıklama nedeniyle eleştirdi. Cora, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sporcu kimliğiyle de Türk sporunun altyapısının gelişmesini, lisanslı sporcu sayısının artırılmasını, yatırımlarla tesisleşmesini, kazandırdığı uluslararası organizasyonlarla markalaşmasını sağladığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın spor alanında çığır açtığını söyleyen Cora, "CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın, bir kulüp başkanı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın protokol gereği çekilen bir fotoğrafı üzerinden nezaket kurallarından uzaklaşarak komplo teorileri oluşturması, akıllara ziyan bir durumdur, deli saçmasıdır. Cumhurbaşkanı'mız bahsi geçen bir kulübün başkanının değil tüm kulüp başkanlarının arkasındadır. Keza geçtiğimiz yıl Trabzonspor kulübünün UEFA ile yaşadığı soruna bizzat müdahil olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yapılan anlaşmaya zemin hazırlamış; kulübümüzün Avrupa kupalarına gitmesine, sayesinde olanak sağlanmıştır. Bu minvalde Trabzonspor Kulübü Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarını ifade etmiştir. Tüm kulüp başkanlarının da farklı konularda benzer demeçleri vardır" dedi.

'CHP'NİN KAZANDIRDIĞI BİR TANE SPOR TESİSİ YOK'

AK Partili Cora, Trabzon'un spor şehri olduğunu da söyleyerek, şunları kaydetti:

"CHP'nin şehrimize kazandırdığı bir tane modern spor tesisi dahi yoktur. Trabzonspor kulübümüze sağladığı küçücük bir kaynağı yoktur. Bir toplu iğne ucu kadar faydası yoktur. Maddi manevi hiçbir destekleri olmamıştır. CHP'li vekil, bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanı'mıza büyük bir haksızlık yapmıştır, ayıp etmiştir. Bu kadar yatırımı görmezden gelerek hadsizlik yapmıştır. Daha da üzücü olan sporu, kendi siyasetinin kirli emellerine payanda etmiştir. Spor müsabakalarındaki galibiyetler, beraberlikler ve mağlubiyetler, skorlar, pozisyonlar üzerinden siyaset üretme sefilliğine düşmüştür. Bir takım, seri galibiyetler kazandığında, 'Bu takımı devlet koruyor', puan kayıplarında ise 'Devlet doğruyor' şeklinde bir yaklaşım büyük bir aymazlıktır. Kabul edilemez bir hezeyandır, kışkırtıcı ve provokatif bir durumdur."

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhurbaşkanı, AK Parti, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:36 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Cora'dan CHP'li Kaya'ya tepki: Komplo teorileri deli saçması - Son Dakika

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