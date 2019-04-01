AK Parti'li Gülaçar: "En Büyük Mesaj Kürtlerden"

AK Parti Van Milletvekili
ve MKYK Üyesi Osman Nuri Gülaçar
, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından bir değerlendirmede bulundu.
Yerel seçimlerde Türkiye
'nin her bir karışından ayrı bir mesaj çıktığını ifade eden Gülaçar, "31 Mart yerel seçimlerinden başarı ile çıkan Cumhurbaşkanımızı ve onu yalnız bırakmayan aziz halkımızı tebrik ediyorum. AK Parti'nin ve onu sahiplenen gönüldaşlarının başarısı bir kez daha dünya tarihine geçmiştir. Elbette ki buruk sevinç yaşadığımız yerler oldu, aynı zamanda bizi çok sevindiren yerlerimiz de mevcut. Memleketimizin her bir karışında seçmenimiz bize ayrı bir mesaj verdi. Şüphesiz bu mesajların en büyüklerinden birini de Cumhurbaşkanımızın teşekkür ettiği, bu ülkenin kurucu unsuru olan ve asla Türkiye'den vazgeçmeyeceğini bir kez daha deklare eden Kürtler oldu. Partimiz Doğu ve Güneydoğu bölgemizdeki birçok il ve ilçede çok önemli oylar aldı" dedi.
Van Büyükşehir Belediye Başkanlığının gönül belediyeciliği ile buluşması gerektiğini ifade eden Gülaçar, "Gönül isterdi ki Van'ımız da gönül belediyeciliği ile buluşsun. Ancak tüm seçim sürecinde özverili, vizyoner, samimi ve gayretli bir performans sergileyen Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Necdet Takva
kardeşime ve ona oy veren 200 bin insanımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Necdet Beyin şehrimiz adına çok güzel projeleri vardı. Bu memleketin gençleri iş ve AŞ sahibi olacaktı. Ancak nasip olmadı. Tüm bu süreçte sahada çalışan kadınlarımıza, gençlerimize, büyüklerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlçe belediye başkan adaylarımızın her birine teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki tüm ilçe belediyelerimiz gönül belediyeciliği ile buluşsun. Hanesine 3 yeni belediye kazandıran AK Partimiz, Van'da daha iyi hizmetler yapacaktır. Bahçesaray
, Çatak
, Gevaş
ve Gürpınar
belediye başkanlarımızı, onlara oy veren aziz hemşehrilerimizi ve teşkilatlarımızı tebrik ediyorum. Çaldıran
, Muradiye
, Saray
, Başkale
'de önemli değişiklikler oldu, bu değişikliğe imza atan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Özalp
'te partimizi yalnız bırakmayan gönüldaşlarımıza teşekkür ediyorum. İpekyolu
, Erciş
, Edremit ve Tuşba
ilçelerimizde bizlere oy veren hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki bu belediyelerimiz de gönül belediyeciliği ile yol alsın. Kaybettiğimiz yerlerin tümünde elbette ki dersler çıkaracağız, tüm eksiklerimizi gözden geçireceğiz ve halkımıza bir daha geleceğiz" ifadelerini kullandı.
Seçim güvenliği ile ilgili de açıklama yapan Gülaçar, "Seçim güvenliğini sağlayan, seçimin suhuletle geçmesine vesile olan başta Valimiz Mehmet Emin Bilmez
'e, tüm ilçe kaymakamlarımıza, emniyet ve jandarma personelimize teşekkür ediyorum. Sandık başındaki tüm görevli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Seçime ilişkin hem yerel hem bölgesel hem de genele yönelik ayrıntılı bir değerlendirme daha sonra yapacağız inşallah" diye konuştu. - VAN