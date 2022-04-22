AK Parti'li Karaaslan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde 19 Mayıs 1919'da Samsun'da ilk adımın atılmasıyla başlayan Milli Mücadele'nin zaferle taçlanmasının ardından TBMM'nin açıldığı gün olan 23 Nisan 1920'nin, en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

23 Nisan'ın millet egemenliğinin temsilcisi Gazi Meclis için gurur günü olduğu kadar çocuklar için de sevinç günü anlamına geldiğine işaret eden Karaaslan, şunları aktardı:

"23 Nisan; vatanımız, bayrağımız ve hürriyetimiz için verdiğimiz mücadelenin, tam bağımsızlık yolunda ilerleyişimizin dünyaya ilanıdır. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ilkesinin hayat bulduğu Meclis'imiz, geçmişten bugüne istiklal ve istikbal mücadelemizin en önemli ilham kaynağı olmuştur. Bir asrı aşkın tarihi boyunca pek çok saldırıya maruz kalan, en son 15 Temmuz darbe girişiminde hainlerin bombaladığı Gazi Meclis'imizin kutlu çatısı altında görev yapan milletvekilleri olarak milletimizden aldığımız yetkiyle ülkemizin geleceği, evlatlarımızın yarınları, Türkiye'nin büyük hedefleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Zaferlerle dolu mazimizden aldığımız güç, çocuklarımızın ve gençlerimizin yarınlarına dair umutları, bu yolda gayretimizi perçinlemekte, azmimizi çoğaltmaktadır."

Karaaslan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı Türk milletinin çocuklarına verdiği değerin bir nişanesi olarak dünya çocuklarına armağan ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Dünyada çocuklara armağan edilen tek milli bayram olma özelliği taşıyan bu günde verilecek her mesaj, üstlendiğimiz tarihi sorumluluğun gereğini yerine getirme ve çocuklarımıza aydınlık bir gelecek bırakabilme adına büyük önem taşımaktadır. Cumhuriyetimizin ilanına giden yolda ilk adım şehri Samsun'umuzu Gazi Meclis'imizde milletvekili olarak temsil etmenin gurur ve onurunu yaşıyor, çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. 2023 hedeflerimize doğru ilerlerken ülkemizi 2053 ve 2071 vizyonlarına el birliğiyle ulaştıracağımıza gönülden inanıyorum. İstiklal harbimizin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyor, TBMM'nin 102. açılış yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."