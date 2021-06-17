Üye Girişi
AK Partili Özhaseki: "İşten çıkaran namussuzdur, şerefsizdir dediler 11 bin 706 kişiyi işten attılar" - Son Dakika

AK Partili Özhaseki: "İşten çıkaran namussuzdur, şerefsizdir dediler 11 bin 706 kişiyi işten attılar"

17.06.2021 14:50

AK Partili Özhaseki: "İşten çıkaran namussuzdur, şerefsizdir dediler 11 bin 706 kişiyi işten attılar" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki bir dizi açılış ve ziyaret için geldiği Aksaray'da muhalefet partilerini eleştirerek, "İşten çıkaran...

AK Partili Özhaseki: "İşten çıkaran namussuzdur, şerefsizdir dediler 11 bin 706 kişiyi işten attılar"

AKSARAY - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki bir dizi açılış ve ziyaret için geldiği Aksaray'da muhalefet partilerini eleştirerek, "İşten çıkaran namussuz, şerefsizdir" demelerine rağmen Ankara ve İstanbul'dan binlerce işçinin belediyelerden çıkarıldığını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki bir dizi açılış ve ziyaretler için Aksaray'a geldi. İlk olarak Aksaray AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Özhaseki, burada AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, parti yönetimi ve partililer tarafından karşılandı.

Ziyarette basın açıklaması yapan Özhaseki, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinde yapılan çalışmaları değerlendirdi. Seçimlerden sonra diğer partilere bir özgüven geldiğini ve özgüven patlaması yaşandığına dikkat çeken Özhaseki, "Bizim dışımızda bazı partiler var özellikle de Ankara İstanbul seçimlerinden sonra kendilerine özgüven geldi. Sanki orada bir özgüven patlaması yaşıyorlar. Hizmet yerine algı belediyeciliğine devam ediyorlar. Hizmet var mı derseniz; birebir takip ediyorum daha taş üzerine taş koymadılar. Bilen varsa söylesin bizlerde öğrenelim ama yok. Bazen bir şeyler söylüyorlar, 'İşte şu kadar bilgisayar dağıttık. Şuraya internet ortamını bedava yaptık'. Güzel, bunu bizim belde belediyelerimiz, ilçe belediyelerimiz yapıyor. Bunların hepsi zaten yapılıyor. Ama büyükşehir belediyeleri hakikaten o şehrin kronikleşmiş devasa problemlerini çözen işler yaparlar. Bu anlamda bakıldığı zaman büyük bir proje de şahit değiliz. Ancak durmadan yaptıkları bir iş var, oda algı. Son dönemde yaptıkları da şu. 'Efendim, biz aslında acayip çalışmak istiyoruz. Çok da becerikli bir ekibiz. Ama mecliste AK Parti var onlar bizi engelliyorlar...' Yapmayın ya, geçenlerde arkadaşlarımızdan hem İstanbul'dan hem de Ankara'dan ben aldım. Şimdi bakın, İstanbul'da 1 ay önceki rakama göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisine başkanlık tarafından 2 bin 179 tane teklif göndermiş. Peki kabul oranı nedir? Yüzde 98. Tabi, yüzde 2'sini sadece reddetmişler. Reddedilenler nedir? diye baktım. 60 tane dosya var. Büyükçekmece'de parkı bozuyorlar kütle koyuyorlar. Bir dakika' diyor meclis. Bu kadar da şey olmaz, siz neler söylemiştiniz gelirken. 'Bunları elbette reddedeceğiz' diyorlar. Peki kendileri daha önceki AK Partili belediye başkanlığı olduğu dönemde yüzde kaç evet demişler? Kaçını reddetmişler? Doğrusu buna baktığımız zamanda yüzde 30'unu reddetmişler. Yani kendileri belediye meclisindeyken yüzde 30'unu reddetmişler. Biz ise sadece ve sadece yüzde 2'sini, Ankara'da ise yüzde 3'ünü reddetmişiz. Onlarda su zumları gibi vesaire" dedi.

"Ankara ve İstanbul'un dehşet kaynakları var ama bunlarda o beceri yok"

Ankara ve İstanbul'da çok büyük kaynakların olduğuna dikkat çeken Özhaseki, "Kendileri daha önce Ankara ve İstanbul'da dediler ki 'ya buraların öyle öz kaynakları var ki, öz gelirleri var ki, kaynağa ne ihtiyaç var canım'. Peki, ürettiler mi? Hayır. Üretilebilir mi? Elbette üretilebilir. Nihayetinde yıllarca belediye başkanlığı yaptım, eğer devletten bir birim, iki birim almışsam daha fazlasını ürettiğim çok olmuştur. Ankara ve İstanbul'unda dehşet kaynakları var ama bunlarda o beceri yok. Borçlanmaya gidiyorlar orada da bizimkiler sonuna kadar borçlanmaları 'Buyurun' diyorlar. Mesela İstanbul'da 25 sene AK Partili belediye vardı. Daha öncesinde de Fazilet, Refah gibi... 25 yıldaki borçlanma 23 milyar arkadaşlar. Peki, bu idare 2 yıldır var ne kadar borçlanma olmuş biliyor musunuz? 20 milyara yakın. El insaf ya, 2 yılda aldıkları borçlanma ve kullanacakları miktar bu. Yani dehşet bir borçlanmanın içindeler" diye konuştu.

"İşten çıkaran namussuzdur, şerefsizdir dediler 11 bin 706 kişiyi işten attılar"

Muhalefetin seçimden önce ve sonra kimseyi işten çıkartmayacağını açıklamalarına rağmen binlerce insanın işten çıkarıldığının altını çizen Özhaseki, "İşçi çıkartma meselesine gelince üzülerek söylüyorum. Emekçinin alın terini asla biz reddedemeyiz. Biz halkçı bir partiyiz. Hiçbir işçi kardeşimiz işinden olmayacak. Özür dilerim, biraz tereddüt ediyorum ama söyleyip söylememekte... 'Her hangi bir işçiyi işten çıkaran namussuzdur, şerefsizdir' gibi laflar ettiler. Bunların hepsine bu kulaklar şahit, hepsi de zaten kayıtlarda var. Peki, ne yaptılar iş başına gelince bunlar? İstanbul'dan 11 bin 706 kişiyi işten attılar. 11 bin 706 tane ekmeğinde, süpürgede parkta, otoparkta hizmette çalışan emekçi insanı işinden ettiler. Günlerce İstanbul Belediyesinin önünde oturdular açlık grevi yaptılar. Dönüp bir gün olsun bakıp da yazıktır ya bu insanlara demediler. Böyle bir vicdansızlık. Tam 18 bin kişi İstanbul'da, 4 bin 500 kişi de Ankara'da işe alındı. Kimleri aldılar peki? Videoları izlemişinizdir. Cumhuriyet Halk Partisi 135 işçi verecek, İyi Parti yüzde 15 verecek. Diğerleri de oranı verecek diyorlar ama HDP'yi kastediyorlar. Yüzde 10-15 onlardan da alarak ne yazık ki partili bir kadroyu iş başına getirmek için çırpınıyorlar adeta. Peki böyle partizanca bir tutum hizmet etmelerine sebebiyet verir mi? Vermiyor işte" ifadelerini kullandı.

"Vatandaş güveniyor ve hizmetin bizden geleceğini bekliyor"

Vatandaşın AK Parti iktidarına güvendiğini ve hizmet beklediğini sözlerine ekleyen Özhaseki, "Millet yıllardır bizi birinci parti yapıyor. Dikkat edin, neredeyse 20 senedir biz AK Parti olarak milletin gözünün önündeyiz. Genel seçimlerde birinci partiyiz. Referandumlarda vatandaş bizim istediğimiz gibi Allah razı olsun oy kullanıyor, teşekkür ederiz, minnettarız. Dört yerel seçim geçirdik dördünde de birinci parti biziz. Yüzde kırklar civarında oyumuz var. En son seçimde de elhamdülillah yine yüzde kırk beş civarında oy aldık. Vatandaş güveniyor ve hizmetin bizden geleceğini de bekliyor. Bizde onları yanıltmamak adına elimizden gelen her türlü hizmeti vermeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Açıklamanın ardından parti binasından ayrılan Özhaseki Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'yu da makamında ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

AK Partili Özhaseki: İşten çıkaran namussuzdur, şerefsizdir dediler 11 bin 706 kişiyi işten attılar
AK Partili Özhaseki: İşten çıkaran namussuzdur, şerefsizdir dediler 11 bin 706 kişiyi işten attılar
AK Partili Özhaseki: İşten çıkaran namussuzdur, şerefsizdir dediler 11 bin 706 kişiyi işten attılar
AK Partili Özhaseki: İşten çıkaran namussuzdur, şerefsizdir dediler 11 bin 706 kişiyi işten attılar
AK Partili Özhaseki: İşten çıkaran namussuzdur, şerefsizdir dediler 11 bin 706 kişiyi işten attılar
AK Partili Özhaseki: İşten çıkaran namussuzdur, şerefsizdir dediler 11 bin 706 kişiyi işten attılar
AK Partili Özhaseki: İşten çıkaran namussuzdur, şerefsizdir dediler 11 bin 706 kişiyi işten attılar

İstanbul, AK Parti, Aksaray, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Partili Özhaseki: 'İşten çıkaran namussuzdur, şerefsizdir dediler 11 bin 706 kişiyi işten attılar' - Son Dakika


Son Dakika

Transferde hız kesmeyen Trabzonspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Koita ile anlaştığını resmen duyurdu 16:07 Transferde hız kesmeyen Trabzonspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Koita ile anlaştığını resmen duyurdu Solmaz Çiros, konuk olarak gittiği Armağan Çağlayan'ın tavırlarından rahatsız olunca stüdyoyu terk etti 16:06 Solmaz Çiros, konuk olarak gittiği Armağan Çağlayan'ın tavırlarından rahatsız olunca stüdyoyu terk etti Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında bulunan balıkçı teknesine gemi çarptı: 1 yaralı 16:02 Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında bulunan balıkçı teknesine gemi çarptı: 1 yaralı
İSKİ'nin teklifi İstanbulluları kızdıracak! Suya yüzde 23 zam ve her ay enflasyon oranında artış istendi 15:56 İSKİ'nin teklifi İstanbulluları kızdıracak! Suya yüzde 23 zam ve her ay enflasyon oranında artış istendi Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor 15:47 Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler 15:39 Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler
Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi 14:56 Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi Seda Sayan geri adım attı! Önce 14:46 Seda Sayan geri adım attı! Önce "Evindeki hizmetçiye tecavüz etti" dedi, sonra ''Yanlış açıklama oldu'' dedi

Son Dakika Haberleri
16:11 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış
16:07 Transferde hız kesmeyen Trabzonspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Koita ile anlaştığını resmen duyurdu
15:58 Serinlemek için ayağını çaya sokmuştu! 9 yaşındaki talihsiz çocuk, boğularak can verdi
15:52 Aram Markaroğlu'dan Ali Koç'a sitem! Fenerbahçeli yöneticilere 'goygoycular' demişti
15:39 Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler
15:37 Evinin banyosunda düşmüştü! Umut Akyürek, omuzlarındaki kırıklardan dolayı ameliyata alındı
15:34 Fenerbahçe'nin yeni hocası olacağı iddia edilen Marco Silva haberine taraftarlar ateş püskürdü
14:55 Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi
14:52 Real Madrid'in efsane kaptanı Ramos, veda konuşması sırasında ağladı
14:45 Seda Sayan geri adım attı! Önce "Evindeki hizmetçiye tecavüz etti" dedi, sonra ''Yanlış açıklama oldu'' dedi
40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış         
16:12
HDP binasını kana bulayıp bir kişiyi öldüren saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok HDP binasını kana bulayıp bir kişiyi öldüren saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok         
16:06
İl binası açılışında vatandaştan korkup geri çekilen Muharrem İnce sosyal medyada gündem oldu İl binası açılışında vatandaştan korkup geri çekilen Muharrem İnce sosyal medyada gündem oldu         
16:04
Serinlemek için ayağını çaya sokmuştu! 9 yaşındaki talihsiz çocuk, boğularak can verdi Serinlemek için ayağını çaya sokmuştu! 9 yaşındaki talihsiz çocuk, boğularak can verdi         
15:59
Aram Markaroğlu'dan Ali Koç'a sitem! Fenerbahçeli yöneticilere 'goygoycular' demişti Aram Markaroğlu'dan Ali Koç'a sitem! Fenerbahçeli yöneticilere 'goygoycular' demişti         
15:53
"1 ayda 20 polis intihar etti" haberlerinden sonra Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Geçmiş yıllara oranla intihar oranlarında artış var         
15:41
Evinin banyosunda düşmüştü! Umut Akyürek, omuzlarındaki kırıklardan dolayı ameliyata alındı Evinin banyosunda düşmüştü! Umut Akyürek, omuzlarındaki kırıklardan dolayı ameliyata alındı         
15:38
Kendisini kurtarmak isteyen esnafı öldürmüştü! Kendisini kurtarmak isteyen esnafı öldürmüştü! "Beni öldürün" dediği anlar ortaya çıktı         
14:55
Alzheimer ilacı ilk defa insan üzerinde denendi! Yan etkilerinden biri beyin kanaması olduğu için onaylanmıyordu Alzheimer ilacı ilk defa insan üzerinde denendi! Yan etkilerinden biri beyin kanaması olduğu için onaylanmıyordu         
14:30
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı         
14:22
Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti         
14:20
Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil         
13:33
HDP İzmir il binası önünde silah sesleri! Özel harekat polisleri bir kişiyi gözaltına aldı HDP İzmir il binası önünde silah sesleri! Özel harekat polisleri bir kişiyi gözaltına aldı         
12:03
Kendilerine Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grubun alkol kullanan insanları uyardığı video gündeme oturdu         
10:23
Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum         
10:15
Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı         
23:28
Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti         
21:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2021 16:21:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Partili Özhaseki: "İşten çıkaran namussuzdur, şerefsizdir dediler 11 bin 706 kişiyi işten attılar" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement