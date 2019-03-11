Son Dakika Haberleri: AK Parti'nin Hakkari Mitingi

AK Parti'nin Hakkari Mitingi

12 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İnşallah önce güvenliği sağlayacağız sonra diğer işleri halledeceğiz.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İnşallah önce güvenliği sağlayacağız sonra diğer işleri halledeceğiz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı Egemen Bağış, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hakkari Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Akar, Hakkari'ye daha önce birçok kez geldiğini, burada vatandaşlarla sürekli görüştüklerini anlattı.

Hakkari'nin sorunlarını bildiklerini belirten Akar, "İnşallah önce güvenliği sağlayacağız sonra diğer işleri halledeceğiz. Hepinize güzellikler diliyorum. Allah'a emanet olun." ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da Cumhurbaşkanının Hakkarililere hizmet için geldiğini vurgulayarak, "Burada oluşturduğunuz bu güzel tablodan dolayı teşekkür ederim. Hakkari, dağları ve bereketli ovalarıyla ülkemizin cennet köşelerinden biri." diye konuştu.

Eski AB Bakanı Egemen Bağış ise içinden çıktığı topraklara, bölge halkının bağrına dönmekten gurur duyduğunu kaydederek,"Beytüşşebaplı bir annenin çocuğu olarak, bölgenin çocuğu olarak Hakkari'nin 31 Mart'ta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye sahip çıkacağına yürekte inanıyorum. Sizleri çok seviyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:56 Kaynak: AA

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