Son Dakika Haberleri: AK Parti'nin Şırnak Mitingi

AK Parti'nin Şırnak Mitingi

1 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Şırnak bir kavşak olacak.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Şırnak bir kavşak olacak. Şırnak zenginleşecek ve yaşam kalitesi yükselecek. Yeter ki Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın." dedi.

Bakan Turhan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Şırnak Adliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emri ve talimatlarıyla vatandaşlara layık olduğu hizmetleri sunmaya çalıştıklarını söyledi.

"Sizler bu hizmetleri almakta aslında biraz geciktiniz. Zaman zaman terörün etkisiyle sıkıntılar çektiniz. Yapmaya çalıştığımız hizmetler zaman zaman terör örgütünün saldırılarıyla engellenmeye çalışıldı." diyen Turhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nihayet Şırnak'ı bölünmüş yollarla, trenlerle, viyadüklerle Cizre'ye bağladık. Van-Pervari- Bitlis de yapılacak. İhalesini 6 yıl önce yaptık. Fakat bizim araçlarımızı yaktılar, şantiyelerimiz bastılar, bizi çalıştırmadılar. Ama çok şükür şimdi ortalık duruldu. Kararlı yaptığımız mücadeleyle gerekli başarıya ulaştık. Şu anda bütün şantiyeler çalışıyor. Beytüşşebap, Uludere, Eruh, bütün yollarda çalışmalar başladı. Başımızda liderimiz Recep Tayyip Erdoğan olduğu müddetçe bunu kimse engelleyemez."

Havalimanları yapılarak halkan hizmetine sunulduğunu vurgulayan Turhan, "Şırnak bir kavşak olacak. Doğu-batı ve kuzey-güney aksında buranın her türlü kaynakları dünya pazarına daha rahat şekilde ulaşacak. Şırnak zenginleşecek ve yaşam kalitesi yükselecek. Yeter ki Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın." diye konuştu.

Ülke üzerinde oyun kuranların, tezgah kuranların karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğunu ifade eden Turhan, "Şırnak şimdi oyunları bozmaya, burada yeniden tarih yazmaya, AK Parti belediyecilik hizmetini iktidara hizmete geçirmeye var mısınız? Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Ezan sesine tahammül edemeyenlere, oyun kuranların oyunlarını bozmayı, yeniden tarih yazmayı Allah'ın izniyle hep birlikte başaracağız." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:12 Kaynak: AA

Mehmet Cahit Turhan, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Şırnak, Güncel
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