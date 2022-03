AK Parti Kırşehir teşkilatında yeni üyelere rozet takıldı - Son Dakika

AK Parti Kırşehir İl teşkilatına farklı partilerden katılan ilçe başkanı ve belediye meclis üyelerine rozet takıldı.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, katılım nedeniyle parti konferans salonunda program düzenlendi.

İl Başkanı Seher Ünsal, törende yaptığı açıklamada, Deva Partisi Akçakent İlçe Başkanı Ali Sevinç ve İYİ Parti Akçakent Belediye Meclis Üyesi Yusuf Kaya'nın partilerine katıldığını belirterek, partilerinin her geçen gün büyümeye devam ettiğini kaydetti.

AK Parti'nin büyük bir aile olduğunu vurgulayan Ünsal, "Toplumun her kesiminden ve her görüşten insanlara kapımız sonuna kadar açıktır. Milletimiz için düşünce ve siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Türkiye'nin en büyük siyasi partisine de bu kapsamda her gün yeni üyeler katıyor ve bizleri de mutlu ediyor. Hep birlikte 2023 ve 2071 hedeflerine doğru emin adımlarla yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ise partiye katılımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "AK Parti ailesine katılan yeni üyelerimize teşekkür ediyorum. Yakın dönemde Kaman ilçemizde de CHP'den partimize katılımlar olmuştu. Rabbim, Kırşehir'imize birlikte hayırlı hizmetler etmeyi nasip etsin inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından yeni üyelere AK Parti rozetleri takıldı.

Programa AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ali Demir, Akçakent Belediye Başkanı Yılmaz Kılıç, AK Parti Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer ve çok sayıda partili katıldı.