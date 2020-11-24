AK Parti Zonguldak Milletvekili Uçar'dan ziyaretler - Son Dakika

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nu ziyaret etti.

İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, il genel meclis üyelerinin de yer aldığı ziyarette konuşan Uçar, Ereğli Hükümet Konağı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının 2021 yatırım yılı programına dahil edildiğini söyledi.

Çorumluoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Uçar'a teşekkür etti.

Uçar daha sonra ilçede Şoförler ve Otomobilciler Odası, Ereğli Gazeteciler Derneği, Türk Metal Sendikası Ereğli Şubesi ile İlçe Tarım Müdürlüğü'nü ziyaret etti.