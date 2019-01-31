Ak Partili Başkanlar Aday Tanıtımı ve Manifesto Toplantısına Katıldılar

Bilecik
'te AK Partili belediye başkanları Ankara
Arena'da düzenlenen aday tanıtımı ve manifesto toplantısına katıldılar.
Ankara Arena'da düzenlenen toplantıya, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Bilecik Kadın Kolları Başkanı Ümran Karayiğit, AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Karaman
, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can
, Bilecik'in Pazaryeri
İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın
, Bilecik'in Bayırköy
Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik'in Bozüyük
İlçe Belediye Başkanı Fatih Bakıcı
, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga
Belde Belediye Başkanı Selim
Tuna, Bilecik'in Söğüt
İlçe Belediye Başkan Adayı Osman Yılmaz
, Bilecik'in Vezirhan
Belde Belediye Başkan Adayı Kemal Gergin, Bilecik'in Osmaneli
İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kürek, Bilecik'in Gölpazarı
İlçe Belediye Başkan Adayı Hayri Suer ve Bilecik'İn İnhisar
İlçe Belediye Başkan Adayı Mehmet Kepez
katıldı.
Toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, "AK Partimizin Ankara Arenada düzenlemiş olduğu aday tanıtım ve manifesto toplantısındayız. Cenabı Allah birliğimiz, beraberliğimiz daim etsin. 31 Mart Yerel Seçimlerinde bizlere ve arkadaşlarımıza zafer nasip etsin. Şehirlerimiz ve ülkemiz için hayırlı hizmetlerde bulunmayı bizlere görev kılsın" dedi. - BİLECİK