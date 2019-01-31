Son Dakika Haberleri: Ak Partili Başkanlar Aday Tanıtımı ve Manifesto Toplantısına Katıldılar

Ak Partili Başkanlar Aday Tanıtımı ve Manifesto Toplantısına Katıldılar

23 dakika önce

Bilecik'te AK Partili belediye başkanları Ankara Arena'da düzenlenen aday tanıtımı ve manifesto toplantısına katıldılar.

Ak Partili Başkanlar Aday Tanıtımı ve Manifesto Toplantısına Katıldılar, System.String[]
Bilecik'te AK Partili belediye başkanları Ankara Arena'da düzenlenen aday tanıtımı ve manifesto toplantısına katıldılar.

Ankara Arena'da düzenlenen toplantıya, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Bilecik Kadın Kolları Başkanı Ümran Karayiğit, AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Karaman, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik'in Bozüyük İlçe Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkan Adayı Osman Yılmaz, Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkan Adayı Kemal Gergin, Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kürek, Bilecik'in Gölpazarı İlçe Belediye Başkan Adayı Hayri Suer ve Bilecik'İn İnhisar İlçe Belediye Başkan Adayı Mehmet Kepez katıldı.

Toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, "AK Partimizin Ankara Arenada düzenlemiş olduğu aday tanıtım ve manifesto toplantısındayız. Cenabı Allah birliğimiz, beraberliğimiz daim etsin. 31 Mart Yerel Seçimlerinde bizlere ve arkadaşlarımıza zafer nasip etsin. Şehirlerimiz ve ülkemiz için hayırlı hizmetlerde bulunmayı bizlere görev kılsın" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:52 Kaynak: İHA

Nihat Can, Ankara, Bilecik, Yaşam
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