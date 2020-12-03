AK Partili Köse, Mansur Yavaş'ın 1 yılını değerlendirdi - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Sayın Yavaş, seçimde vadettiklerinden fersah fersah uzaktadır. Ankara'ya verdiği sözleri yerine getiremediği gibi mevcut hizmetleri bile yapmaya dermanı yoktur. Geride bıraktığımız 2 yılda hiçbir eser ortaya koyamamıştır. Yaptığı işe alımlarda ve verilen hizmetlerde partizanlık yapmıştır" dedi.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlediği basın toplantısıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın belediye başkanı seçildiği günden bu yana gerçekleştirdiği hizmetleri masaya yatırıldı. AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde grup başkan vekili olan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse önderliğinde gerçekleşen toplantıya Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Hatice Çakmak ve Anadolu Yayıncılar Derneği Genel Başkanı Sinan Burhan katıldı.

Başkan Yavaş'ın kendilerine saygısızlık yaptığını belirten Köse şöyle konuştu:

"Bugün burada AK Parti Grup Başkanvekili olarak Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılı bütçesini ve performansını değerlendirmek üzere huzurlarınızdayız. 2019 seçimlerinden bugüne geçen iki yılla ilgili can alıcı, önemli bir soruyla toplantımıza başlamak istiyorum. Ankara Büyükşehir'de 2019 ve 2020 yıllarında toplam 10 milyar para harcandı. Bu paralar milletimizin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a emanet ettiği paralar? Ben Sayın Yavaş'a, milletim adına, Ankaralı hemşerilerim adına soruyorum. Ben bu soruyu, Sayın Yavaş'a kendisinin de bulunduğu ortamda, geçen ayki mecliste bütçe görüşmelerinde de sormuştum. Sayın Yavaş, hani bizim sorularımıza cevap veremedi de, bu bir tarafa, maalesef Ankara Büyükşehir Belediye Meclisine karşı çok büyük bir saygısızlık yaptı."

Köse, "2 yılda 10 milyar para harcadı ve ortada gözle görülür bir iş yok. Ortada bir beceriksizlik var. Milletimiz de bunu görüyor. Sayın Mansur Yavaş, bu işleri yapamadı, bu işleri beceremedi. Tüm işlerin altında kaldı. Milletimize verdiği sözleri tutamadı. Peki bu iki yıllık süreçte ne yaptı, bu zamanı nasıl geçirdi Sayın Yavaş? Bu sorunun cevabı çok net. Sosyal medya belediyeciliği yaptı Sayın Yavaş. Hakkını yememek lazım Sayın Yavaş'ın. Belediyeciliğin sanal dünyasında, sosyal medyada bir çığır açtı. Anadolu'da bir deyim vardır. Dimyatta pirince giderken derler. Sayın Yavaş'ın durumu tam da bu. 2 yıl boşa gitti. Vallahi yazık. Sayın Yavaş, süper projeleriniz yok demişti. İyi de bari, orta ölçekli projeler yapsaydı. Bırakın orta ölçeği, güzelim Ankara'yı geriye götürüyor Sayın Yavaş. Böyle olur mu? Güzelim Ankara'ya yazık değil mi?" dedi.

Ankara'nın bu hale gelmesinin geçmişte belediye başkanları sayesinde olduğunu dile getiren Köse şunları söyledi:

"Bugün, güzelim Ankara, bir başkente yakışır şehir planına sahipse, her gün o kadar araç trafiğe girdiği halde akıcı ulaşım hatları varsa, alternatif yolları varsa, Avrupa'dan daha güzel alışveriş mekanları varsa, bozkırdan yeşil bir şehre dönüşmüşse bunların hepsini önceki başkanlarımıza borçluyuz. Hepsinden Allah razı olsun. Sayın Yavaş'a soruyorum, ne yaptınız bu şehre? Ankara'ya, başkente yakışır hangi eseri inşa ettiniz 2 yılda? Sayın Yavaş bunun hesabını verebilir mi? Hiçbir artı değer katmadı başkente. Seçim vaatlerinde Sayın Yavaş, 58 kilometre metro yapacağını söylemişti. Bunları da Büyükşehir'in kendi kaynaklarıyla yapacağım demişti. Seçimden sonra 2 yıla yakın bir zaman geçti. Ankara halkı merak ediyor."

"Kaç tane ihaleyi pazarlık usulü ile yaptınız?"

Başkan Yavaş'tan Ankara halkı adına açıklama beklediğini belirten Köse, "Evet Sayın Yavaş'a soruyorum, metro konusundaki durumu vaatlerle değil de gerçeklerle açıklar mısınız? Durum nedir? Bize biraz anlatsa kendi kaynaklarıyla yapacağı metro projelerini. Hayal satıyor dedik ya. Bu iş de aynen öyle. Kamuoyuna bu yılan hikayesine dönen kömür alım işini açıklar mısınız? Yapılan ihalelerle ilgili başka tespitlerimiz de var. Bunlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Hani bir şekilde algı yapıyor ve canlı yayınlanıyoruz ihaleleri diyor ya. Ben buradan milletimiz adına, Ankara halkı adına soruyorum. Açıklama istiyorum. Bugüne kadar Ankara Büyükşehir, ASKİ, EGO ve şirketlerde yaptığınız ihalelerden kaç tanesini canlı olarak yayınladınız? Canlı yayın yapmadığınız ihale sayısı kaç? Kaç tane ihaleyi açık ihale, kaç tane ihaleyi davetiye usulü ve kaç tane ihaleyi pazarlık usulü ile yaptınız?" diye konuştu.

"Aradaki kar kime gitti?"

Maske ihalesi hakkında da konuşan Köse, "Size bir örnek vereceğim. Pandemi döneminde maske alım ihaleleri yaptı Sayın Yavaş. Bunların birkaçı hariç hepsini davetiye usulü ile yaptı. Bakıyoruz kaç kişiyi davet etmiş, bir kişi. Yayınlanan şartname var mı? Yok. Kaç adet almış bu belli mi, ilan etti mi? Yok. Peki neden bir kişiyi çağırıyorsunuz? Üstelik bu firma tekstil firması da değil. Bu firma sanırım inşaat firması. Hiç tekstil firması yok mu maske işini yapan? Aradaki kar kime gitti? Sayın Yavaş'a bunu da soruyorum. İhalelerle ilgili son bir tespitimizi daha paylaşayım. İhalelerde idare, ihaleye çıkmadan önce yaklaşık maliyet tespiti yapar ve ihaleler rekabet sonucu kırımla verilmelidir. Yaptığımız araştırmalarda yaklaşık maliyetin üzerinde kalacak şekilde ihaleler verildiğini tespit ettik. Bir örnek vereceğim. Konteyner Alımı. Pazarlık Usulü. 3 Mart 2020 tarihinde yapılmış. Yaklaşık maliyet 1.454.000, sözleşme bedeli 1.765.600, aradaki fark 310.000. Yüzde eksi 21 kırım, yani yüzde 21 fazla bedel ile alım yapılmış. Bu bir suçtur" ifadelerini kullandı.

"Bu paralarla ne yapıyorsunuz?"

Belediye adına harcanan paraların nereye gittiğinin açıklanmasını isteyen Köse, "Sayın Yavaş'ın bürokratlarından ihalelerde uygunsuz iş veya işlem yapanlar var mı, bunlarla ilgili inceleme ya da soruşturma var mı? Görev süresince ihalelerde herhangi bir sıkıntı, ihaleye fesat karıştırma ya da ihalelerde usulsüzlüğe ya da yolsuzluğa rastladı mı, tespit edilmiş böyle olaylar var mı? Şeffaflık adına Sayın Yavaş'ın döneminde bu işlere tevessül eden oldu mu? Varsa hangi işlemleri yaptı bu kişilerle ilgili? Sayın Yavaş, şeffaflık diyor ama bu işin de tadı kalmadı maalesef, belediye şirketlerinin bilançosunu kamuoyuyla paylaşmadı. Bu şirketlerin zarar ettiğini ve kapatacağının sözünü vermişti. Ne oldu? Şirketlerle ilgili verdiği sözü tutmadığı gibi üstelik 350 milyon sermaye aktarımı yaptı. Ankara halkı soruyor Sayın Mansur Yavaş'a 'Bu paralarla ne yapıyorsunuz? Nerede harcıyorsunuz bu paraları'" şeklinde konuştu.

Belediye çalışanlarının da mağdur olduğunu sözlerine ekleyen Köse şu ifadeleri kullandı:

"Belediyede çalışanlar tedirgin olmasın diyerek ve söz vererek, işçileri asla işten çıkarmayacağını ve yönetimde liyakat dönemi başlayacağını defalarca söylemişti Sayın Yavaş. Ancak Sayın Yavaş, Ramazan ayı, Kurban Bayramı demeden, salgın demeden çalışanları siyasi görüşlerinden dolayı işten çıkarttı. Son zamanda pandemi zamanında bile insanların gözünün yaşına bakmadan ücretsiz izne çıkarıyor. Bir taraftan da binlerce işçi aldı. Bu işten çıkardığı insanların da hesabını milletimiz, o gözü yaşlı aileler, Sayın Yavaş'tan soracaktır zamanı geldiğinde. Tespit ettikçe bu kirli ilişkileri de buradan tüm Ankaralı hemşerilerimizle ve kamuoyu ile paylaşacağız. Ankara Büyükşehir Belediyesi nereye gidiyor diye soruyoruz sormaya da devam edeceğiz."

"Hani Büyükşehir bütçesi kendine yeterdi?"

Başkan Yavaş'ın algı yaptığını söyleyen Köse şöyle devam etti:

"Su faturalarında artış istedi yani suya zam istedi Sayın Yavaş. Bunu da bir algı ile yapmaya çalıştı. Neydi o algı? Kademeli olarak fiyatlandırmak şeklinde bir paketle sundu bu zammı? Soranlara da zam değil kademeli tarife dedi? Seçim öncesi söylediğini unutup seçim sonrası hemen zam getirdi. Biz buna izin vermedik. Biz de, halkımız da balık hafızalı değil. Bugün gibi hatırlıyoruz söylediklerini. Borçlanma konusu da var. Seçimde ballandıra ballandıra ne diyordu sayın Yavaş, Büyükşehir bütçesi tüm projelere yeter, metro da yapılır, tüm projeler de yapılır diyordu. 'Belediye iyi yönetilirse gelir fazlası vermesi mümkün' diyordu. 'Ankara'da kaynak çok çok fazla. Bütün projeleri uygulayabiliriz.' Adayken bunları söyledi Sayın Yavaş. Hani Büyükşehir bütçesi kendine yeterdi? Hani israfa engel olunca para yeterdi. Ne oldu? Seçimden hemen sonra ne değişti?"

"Ankara Büyükşehir Belediyesi borç batağına doğru sürükleniyor"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçe yönetimi hakkında da açıklama yapan Köse, "2 yılda, hatta 2021 yılını da sayarsak Sayın Yavaş, toplamda 3 milyar borç yükü getiriyor Ankara Büyükşehir'e. Bu ne demek, böyle giderse toplamda 5 yılda ABB neredeyse şu andaki bütçesi kadar borçlanacak demek. Yani Sayın Mansur Yavaş, ABB'de kendinden önceki 25 yıldaki borç miktarını, kendi görev yapacağı 5 yılda iki katından fazla artıracak demek. Ankara büyükşehir belediyesi borç batağına doğru sürükleniyor. Ankara Büyükşehir belediyesi iflasa doğru gidiyor. Kaynak üretemezse ABB bırakın yeni projeleri normal hizmetlerine bile devam edemeyecek görünüyor. Sayın Mansur Yavaş'a soruyorum, burada sadece bir kısmını hatırlattığım bu sözlerini ve diğer sözlerini ne zaman gerçekleştirmeyi düşünüyor? Hani konumuz bütçe ya? 2021 bütçesi ile bunları da yapacak mı" iddialarında bulundu.

Başkan Yavaş'ın seçim vaatlerini yerine getirmediğinin öne süren Köse, "Sayın Yavaş, seçimde vadettiklerinden fersah fersah uzaktadır. Ankara'ya verdiği sözleri yerine getiremediği gibi mevcut hizmetleri bile yapmaya dermanı yoktur. Geride bıraktığımız 2 yılda hiçbir eser ortaya koyamamıştır. Yaptığı işe alımlarda ve verilen hizmetlerde partizanlık yapmıştır. Belediyeyi iyi yönetememiştir. Belediyeyi Sayın Yavaş borç batağına doğru sürüklemiş ve belediyede iflas etmiş bir görüntünün hakim olmasını sağlamıştır. Sayın Yavaş'a çağrımız; sadece sosyal medyada algı çalışması yapacağına verdiği sözleri yapmaya odaklanması, bütçeyi öncelikli işlere göre kullanması, önemli konuları mazeret üretmeden acil olarak yapması, kimseyi suçlamadan, iftira atmadan, israf etmeden, kaynakları doğru kullanarak, vaatlerini yerine getirmek için çalışması ve Ankara'ya daha fazla boş yıllar yaşatmamasıdır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA