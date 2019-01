- AK Partili Özhaseki'den "Cumhur İttifakı" açıklaması

- AK Partili Özhaseki'den "Cumhur İttifakı" açıklamasıAK Parti Çorum Belediye Başkan adaylarının tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki "Derdimiz 2-3 belediyeyi fazla almak değil. Birkaç belediye onlarda birkaç belediye bizde değil, aylardır oturuyoruz. Asla bir pazarlık söz konusu değil böyle bir sıkıntımız yok"ÇORUM - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, cumhur ittifakına ilişkin açıklamalarda bulunarak "AK Parti Çorum Belediye Başkan adaylarının tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki" dedi.AK Parti'nin Çorum belediye başkan adayları açıklandı. Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında belediye başkan adayları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki tarafından tanıtıldı.Türk milletinin başına 50 yıldır bela olan bir takım örgütlerin varlığına dikkat çeken Özhaseki, bu örgütlerin özellikle son birkaç yıldır içerisinde açığa çıkarak isyan halini aldıklarına işaret etti.Anadolu coğrafyasının dünyanın en eski yerleşim yerlerinden birisi, son dönemde ise mazlumların sığınma coğrafyası olduğunu anlatan Özhaseki, "1900'lü yılların başında Avrupa 'da daralan kardeşlerimiz buraya gelmişler. Kafkaslarda daralan kardeşlerimiz buraya gelmişler. Doğu'da, Güney'de ne kadar mazlum insan varsa bu coğrafya gelmişler. Burada birleşmişiz. Et ile tırnak gibi olmuşuz. Özellikle Anadolu coğrafyası mazlumların sığınma coğrafyası. Burada b.izler bir araya geldik. Millet olduk. Bayrağımızı astık. Ezanlarımız okunuyor. Allah bu güzelliği sonuna kadar devam ettirsin" dedi."Katiller sürüsünü kazdıkları çukurlara doldurarak yok ettik, bitirdik"Bu ülkenin PKK gibi ihanet gördüğünün altını çizen Özhaseki, "40-50 yıldır bu ülkede faaliyet gösterirken son 4-5 yıldır ülkede çukurlar kazarak bağımsızlık ilan etmek gibi bir gaflete düştüler. Paçavraları bayrak diye çektiler. Kandırılmış katillerin eline silah tutuşturup "buralar bizim, polis giremez, asker giremez" demeye başladılar. Haziran seçimlerini de bahane ederek orada bir devlet kurmaya heveslendiler. Allaha şükürler olsun biz orada dirayetli davrandık. Başta cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimizin dirayetiyle bu belayı defettik. O katiller sürüsünü kazdıkları çukurlara doldurarak yok ettik, bitirdik. Bundan sonra PKK gibi bir tehditten kimse söz edemeyecek. Şimdi bu lanet örgütle tekrar canımızı yakmaya çalışıyorlar. İnşallah bunu da yapamaz hale gelecekler" ifadelerini kullandı. Türkiye için başka bir tehdit unsurunun da FETÖ ve DAEş olduğunu açıklayan Özhaseki, "FETÖ. Herkes tanıyor onları. Yıllar öncesinde çıktılar. Özellikle Müslümanız dediler. Çocuklarınızı yetiştirelim dediler. Bizim saf temiz çocuklarımızın iyi niyetini istismar ettiler. Ama onlarında gerçek yüzünü 15 Temmuz'da millet gördü. Katillerin, acımasız yüzlerini o gün mazlum millete yaptıklarını hepimiz gördük ve tanıdık. Onlarda 40-50 yıldır milletin içerisinde gizli gizli faaliyet gösteriyorlardı. Bir başka lanet örgüt. Adına DAEŞ diyorlar. Simsiyah cüppeler giriyorlar. Sakallar bırakıyorlar. Geleni kesiyorlar, gideni kesiyorlar. İnsanları öldürürken Kelime-i Şehadet getiriyorlar. Güya Müslümanız diyorlar. Bunların Müslümanlıkla alakası yok. Bunlar uydurulmuş örgüt. Batının kandırdığı örgüt. Batının maşası bunlar. Palalı adamları. Suriye Irak topraklarına bunları koyarak onları bahane ederek oralara geldiler" diye konuştu.Bu üç örgütü de finanse edenlerin, lojistik destek verenlerin ve Hedeflerinin aynı olduğunu vurgulayan Özhaseki, "İstiyorlar ki Türkiye'yi parçalayalım. Paramparça edelim. Türkiye'yizayıf düşürelim. Türkiye'yi de Suriye toprakları gibi paramparça edelim ve bir terör devleti kuralım. Yanı başımızda karacakları terör devleti ile Türkiye için her an tehdit unsuru olmak için hazır vaziyette bekliyorlar" şeklinde açıklamalarda bulundu."Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir dönem karşılaşmadığımız kadar bir belayla karşı karşıyayız"Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir dönem karşılaşmadıkları kadar bir belayla karşı karşıya olduklarını dile getiren Özhaseki, konuşmasında şunları kaydetti;"Birkaç yıldır özellikle bu belalar ortaya çıktıktan sonra Türkiye üzerine oynanan oyunlar gerek içeriden gerek dışarıdan belli olduktan sonra meselenin sadece bir iktidar meselesi olmadığını, meselenin sadece bir belediye seçimleri olmadığını bir belediye seçimi olmadığını hepimiz anlamış olduk. İşte böyle bir durumda yerli ve milli ne kadar düşünce ürünü insan varsa, ülkeye gönülden bağlı kim varsa, bu ülkenin geleceğini gönülden düşünen kim varsa herkesin bir araya gelmesi gerekiyordu. Bu anlamda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'ye teşekkür ediyorum. Doğu'da yaptığımız bütün işlerde, o lanet örgütlere karşı mücadelemizde hep yanımızda oldular. Şimdi o birlikteliği devam ettiriyoruz. İttifak yapma çalışıyoruz. Derdimiz 2-3 belediyeyi fazla almak değil. Birkaç belediye onlarda birkaç belediye bizde değil. Aylardır oturuyoruz. Asla bir pazarlık söz konusu değil. Böyle bir sıkıntımız yok. Ama istiyoruz ki PKK'ya müzahir olan birisi belediye başkanı olmasın. FETÖ'ye yakın olan lanet bir adam belediye başkanı olmasın. Bizim derdimiz burada. Özellikle bunu sonuna kadar devam ettireceğiz" dedi.Konuşmaların ardından ilçe ve belde belediyelerini açıklayan Özhaseki, adaylarla hatıra fotoğrafı çektirdi.